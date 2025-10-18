Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
STREAM FIGTHERS EN VIVO
LA ÚLTIMA TRANSMISIÓN EN VIVO DE BABY DEMONI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Reducción de jornada laboral en Colombia: los dos beneficios que desaparecieron sin aviso

Reducción de jornada laboral en Colombia: los dos beneficios que desaparecieron sin aviso

La reducción de la jornada laboral en Colombia, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, también trajo consigo ajustes que pocos esperaban, infórmate aquí.