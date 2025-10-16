Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
SUBSIDIO AMAS DE CASA
ÉRIKA ZAPATA, ¿ENTUSADA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Las dos enfermedades por las que un empleado no puede ser despedido de su trabajo

Las dos enfermedades por las que un empleado no puede ser despedido de su trabajo

Las leyes colombianas protegen a los empleados que, en los últimos tiempos, hayan sido diagnosticados con dos enfermedades en particular.

Las dos enfermedades por las que un empleado no puede ser despedido de su trabajo
Las dos enfermedades por las que un empleado no puede ser despedido, imagen de referencia
Foto: imagen creada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025