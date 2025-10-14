Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
KARINA GARCÍA LO QUE FACTURA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / MinTrabajo aclara si el empleador debe pagar el tiempo de viaje de casa al trabajo

MinTrabajo aclara si el empleador debe pagar el tiempo de viaje de casa al trabajo

En el país hay muchas personas que gastan más de 2 horas en el trayecto hacia su trabajo y se cuestionan si este tiempo debe ser reconocido en la jornada laboral o pagado por recargo.