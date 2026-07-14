Beneficio económico para desempleados en Colombia; hasta 1.5 salarios mínimos

Perder el empleo es una de las situaciones más angustiantes que puedes enfrentar, ya que afecta directamente tu economía personal y familiar, generando preocupaciones sobre cómo cubrir gastos básicos como vivienda y alimentación.

Sin embargo, si estuviste afiliado a una caja de compensación, tienes una herramienta poderosa a tu favor. Para mayo de 2026, el desempleo en Colombia logró estabilizarse en un 8%, pero la competencia sigue siendo dura y no siempre hay vacantes para todos.

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Por esta razón, según la Ley 1636 de 2013, se creó el Mecanismo de Protección al Cesante, el cual permite que las cajas de compensación familiar y el Servicio Público de Empleo te brinden un ingreso permanente durante seis meses para sostenerte mientras consigues una nueva oportunidad.



¿Qué beneficios recibes con el subsidio de desempleo de las cajas de compensación?

Si tu solicitud es aprobada por entidades como Confama, Colsubsidio, Cafam o Compensar, recibirás un paquete de beneficios diseñado para aliviar tu carga financiera y mejorar tu perfil profesional.



El apoyo más directo es una transferencia económica total de hasta 1.5 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes), la cual se te entregará de forma gradual en cuatro pagos:

Primer pago: corresponde al 40% del total del beneficio.

Segundo pago: equivale al 30%.

Tercer pago: es el 20% del monto.

Cuarto pago: el 10% restante.

Además del dinero en efectivo, el subsidio garantiza que no quedes desprotegido en salud y vejez, ya que la caja de compensación realizará tus aportes a salud y pensión sobre la base de un salario mínimo durante un periodo de seis meses.

También tendrás acceso a capacitaciones y orientación laboral para prepararte mejor para futuras entrevistas y vinculaciones. Si realizaste ahorros voluntarios en tus cesantías, también podrías recibir un incentivo por este concepto.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para aplicar al beneficio?

Para postularte, debes saber que este beneficio está dirigido a trabajadores dependientes o independientes que se encuentren cesantes y que, durante su tiempo de afiliación, hayan estado clasificados en las categorías A y B de su caja de compensación.

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Es fundamental que te postules en la última caja de compensación a la que estuviste afiliado.

Debes demostrar que realizaste aportes, ya sean continuos o discontinuos, en los años previos a quedar desempleado. Si eres trabajador dependiente, el requisito es haber aportado durante dos años, mientras que para los independientes se exige solo un año de aportes.

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Al momento de realizar el trámite, ya sea de forma virtual o presencial, debes tener listos los siguientes documentos:

Certificado de la EPS y del fondo de pensiones al que perteneces.

Certificado de inscripción al Servicio Público de Empleo y soportes de la ruta de empleo.

Certificado del fondo de cesantías.

Certificado de aportes a otras cajas de compensación, en caso de que aplique.

Para mantenerlo durante los seis meses, debes participar activamente en las capacitaciones y no rechazar sin justa causa las ofertas laborales que te brinde el Servicio Público de Empleo.

Si decides no culminar los procesos de formación o dejas de acudir a las citas de colocación laboral, podrías perder este apoyo económico.