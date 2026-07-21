Ley obligaría a miles de herederos a esperar 10 años para vender inmuebles

En Colombia recibir una herencia, no quiere decir que puedas disponer de estos bienes de manera inmediata, la legislación establece unas restricciones o reglas para que iniciar este proceso, si dentro del mismo existen herederos menores de edad, podría impedir que se realice la venta del bien.

La Ley de Sucesiones 1934 de 2018 y el Código Civil regulan la administración de estos bienes para proteger el patrimonio de los menores. Mientras no puedan ejercer plenamente sus derechos, las propiedades quedan sujetas a controles legales y decisiones judiciales.

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¿Cuándo no puedo vender un bien heredado?

Cuando dentro de la sucesión existe un heredero menor de dieciocho años, los bienes quedan bajo una administración especial. Los padres o representantes legales pueden administrarlos, pero no tienen libertad para venderlos o disponer de ellos sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

El Artículo 303 del Código Civil prohíbe vender bienes pertenecientes a menores sin una licencia judicial previa. Antes de autorizar cualquier negociación, un juez de familia debe verificar que la operación beneficie al heredero y garantice la protección de su patrimonio.

El Artículo 1282 del Código Civil también señala que quienes no tienen libre administración de sus bienes "no podrán aceptar o repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales". Además, les prohíbe aceptar por sí solos incluso cuando exista beneficio de inventario.

El Artículo 1304 explica que el beneficio de inventario limita la responsabilidad de los herederos frente a las obligaciones del fallecido. La norma establece que solo responderán hasta el valor total de los bienes recibidos dentro del proceso sucesorio. Esto quiere decir que si heredaste un bien, la ley no te obliga a pagar las deudas del fallecido con tu dinero ni con tu patrimonio personal. Tu responsabilidad solo llega hasta el valor total de los bienes que recibiste como parte de la herencia.

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Los representantes legales únicamente pueden utilizar el patrimonio para cubrir gastos relacionados con la educación, la salud o la manutención del menor. El Artículo 1293 también impide repudiar asignaciones de bienes raíces o muebles de alto valor sin autorización judicial.

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Para vender un inmueble heredado también deben cumplirse otros requisitos legales. El Artículo 1857 exige escritura pública y el Artículo 756 establece que la propiedad solo se transmite cuando queda inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

¿Qué pasa mientras la herencia no se reparte?

El Artículo 2322 del Código Civil dispone que, mientras no exista reparto, todos los herederos conforman una comunidad de bienes. Ninguno es propietario exclusivo de una parte específica del inmueble y, por esa razón, nadie puede vender la vivienda completa por decisión propia.

Si no existe acuerdo entre los herederos, el Artículo 406 del Código General del Proceso regula el proceso divisorio. Cualquiera de los beneficiarios puede acudir ante un juez para solicitar el remate judicial del inmueble y repartir posteriormente el dinero obtenido.

La legislación también contempla la Cesión de Derechos Herenciales, regulada por los Artículos 1967 y 1968, mecanismo mediante el cual un heredero puede vender a un tercero la expectativa de recibir una parte de la herencia. Este trámite debe realizarse mediante escritura pública.

Sin embargo, esa cesión solo puede hacerse después del fallecimiento del causante. Si se intenta realizar cuando la persona aún vive, el acto genera nulidad absoluta por configurarse un objeto ilícito, conforme a las reglas previstas en la legislación civil.

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¿En qué casos la restricción puede durar más de diez años?

El plazo puede extenderse cuando existen circunstancias especiales relacionadas con el heredero. Esto ocurre si presenta una discapacidad reconocida legalmente o cuando un juez determina que todavía no existen condiciones para que administre sus bienes de manera autónoma.

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La restricción también puede prolongarse cuando el proceso sucesorio enfrenta disputas entre herederos o aún existen obligaciones pendientes del fallecido. En esos casos, la administración de los bienes continúa bajo supervisión judicial hasta que todas las diferencias queden resueltas.