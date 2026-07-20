Beneficio poco conocido para visitar el Parque El Cocuy y otros parques nacionales GRATIS

La inmensa diversidad de sus paisajes no solo es un orgullo nacional, sino un motor para el turismo ecológico y la conservación.

Para que tú y todos los ciudadanos podamos disfrutar de estas maravillas de forma responsable, existe Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, la entidad encargada de administrar estas áreas estratégicas.

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Seguramente has escuchado hablar de lugares majestuosos como el Parque El Cocuy o el Puracé. Pues bien, aunque la mayoría de los visitantes deben pagar una tarifa de ingreso que se revisa año tras año, existe un beneficio que te permite ahorrar ese dinero si cumples con ciertas condiciones.



¿Qué son los Parques Nacionales Naturales de Colombia y por qué se protegen?

Los Parques Nacionales Naturales son áreas protegidas que tienen un objetivo fundamental: preservar los ecosistemas estratégicos, la biodiversidad y el patrimonio cultural del país.

Estas zonas no son solo destinos turísticos; son refugios de vida administrados por la entidad PNN para garantizar que la riqueza natural de Colombia permanezca intacta para las futuras generaciones.

Debido a su importancia ecológica, en estos parques se restringe la actividad humana para asegurar su conservación. No obstante, esto no significa que no puedas conocerlos.

La normativa permite que tú, como visitante, realices planes ecológicos y recorras senderos autorizados en una amplia lista de destinos que incluyen el Parque Puracé, Tamá, los Farallones de Cali, El Cocuy, Gorgona, Chingaza y la Sierra de la Macarena, entre otros.

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Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única, desde la observación de fauna hasta caminatas por paisajes de alta montaña.

¿Cómo funciona el ingreso gratuito a los Parques Nacionales de Colombia?

Para la gran mayoría de las personas, el acceso a estas áreas tiene un costo fijo. Esta tarifa es una inversión que contribuye al mantenimiento y cuidado de los senderos y la infraestructura de protección.

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Sin embargo, la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia estipula casos específicos en los que los visitantes están exentos del cobro de ingreso.

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Este beneficio es una excelente noticia para aquellos viajeros que buscan explorar el territorio nacional sin gastar de más.

Es importante que, antes de preparar tus maletas para ir a lugares como el Parque del Cocora o Gorgona, revises si aplicas a este grupo de personas que no deben pagar por el acceso.

Aunque el valor de la entrada es una cifra estandarizada para el público general, conocer estas excepciones te permitirá planificar mejor tu presupuesto de viaje.

Recuerda que, independientemente de si pagas o no la entrada, la responsabilidad de cuidar el entorno es la misma. Al visitar estos santuarios de biodiversidad, te sumas al esfuerzo de preservación de los ecosistemas más estratégicos de Colombia.