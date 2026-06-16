Así puedes ahorrar dinero en trámite de tu pasaporte si votaste; hay descuento del 10%

Si eres de los millones de ciudadanos que se acercaron a las urnas el pasado domingo 31 de mayo para participar en las elecciones presidenciales, debes saber que ese pequeño papel que recibiste, el certificado electoral, es más que un comprobante de votación.

Este documento acredita que ejerciste tu derecho legítimo y te otorga una serie de beneficios económicos, educativos y laborales que puedes aprovechar de inmediato.

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Uno de los beneficios más buscados por los colombianos que planean viajar al exterior, ya sea por turismo o negocios, es la rebaja en el costo de expedición del pasaporte.



En este 2026, es fundamental que tengas tu documentación vigente, y si tienes el certificado a la mano, puedes ahorrarte un porcentaje importante del valor oficial.

¿Cómo aprovechar el descuento del 10% en el pasaporte por votar?

Para hacer efectivo este beneficio, el proceso es sencillo pero requiere que sigas los pasos establecidos por la Cancillería de Colombia.

Lo primero que debes hacer es agendar tu cita en la oficina más cercana a tu ubicación a través de los canales oficiales.

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El día de tu cita, cuando seas atendido por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, debes presentar el certificado electoral original.

Es en ese preciso momento, durante tu turno de atención, cuando el asesor aplicará el descuento respectivo y te indicará la tarifa final que deberás cancelar.

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Ten en cuenta que este beneficio está respaldado por la Ley 815 de 2003, la cual establece que quien haya votado tiene derecho, por una sola vez, a una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte durante los cuatro años siguientes a la jornada electoral.

Es importante aclarar que este porcentaje se descuenta específicamente del valor que se destina a la Nación.

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¿Es acumulable el descuento por votar en primera y segunda vuelta?

Esta es una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos. Sin embargo, la respuesta es clara: los descuentos por votar no se pueden acumular.

Según lo dispuesto en la legislación colombiana (Ley 403 de 1997 y Ley 815 de 2003), este beneficio del 10% solo se puede aplicar por una sola vez.

Aunque hayas participado tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, el certificado electoral solo te servirá para un único trámite de pasaporte dentro del periodo de vigencia de cuatro años.

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Por lo tanto, no podrás sumar dos certificados para obtener un 20% de rebaja; siempre se aplicará el 10% sobre el costo oficial vigente.

¿Cuánto cuesta el pasaporte con el descuento en 2026?

Para que hagas tus cuentas, estas son las tarifas oficiales de 2026 y cuánto terminarías pagando si presentas tu certificado electoral:

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Pasaporte Ordinario: El costo total sin descuento es de $195.600 ($116.600 de base + $79.000 de impuestos). Con la rebaja del 10%, el valor final a pagar queda en $176.040.

Pasaporte Ejecutivo: El costo total es de $335.400. Al aplicar el descuento por votación, el precio se reduce a $301.860.

Pasaporte de Emergencia: Tiene un costo de $201.700, pero debes tener en cuenta que en este tipo de documento no aplica el impuesto al timbre.

Pasos para agendar cita para el pasaporte

Para iniciar el trámite en la ciudad de Bogotá o en cualquier oficina del país, debes seguir estos pasos en la página de la Cancillería:

Ingresa a la sección de 'Pasaportes' y selecciona 'Agendamiento'. Acepta el tratamiento de datos y pulsa en 'Agendar cita'. Elige la oficina física, el tipo de solicitante (tú o tu hijo) y selecciona la fecha y hora según la disponibilidad de la agenda. Completa el formulario con tus datos personales y confirma tu turno.

Recuerda que el certificado electoral original es indispensable para que el descuento sea procesado correctamente al momento del pago.