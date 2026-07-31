Ya puedes pagar al instante con esta tarjeta de crédito gracias a Bre-B; así funciona

El panorama financiero en Colombia sigue transformándose para hacerte la vida más sencilla. Si eres de los que utiliza constantemente el sistema de "llaves" para mover tu dinero, esta noticia te interesa.

Recientemente, se ha confirmado que ahora es posible realizar pagos inmediatos con tarjeta de crédito a través de Bre-B, una opción que inicialmente parece estar liderada por NuBank.

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Esta innovación llega para resolver uno de los problemas más comunes de los usuarios: la falta de liquidez inmediata en la cuenta de ahorros.



Gracias a esta actualización, ya no será indispensable que tengas el monto total de una compra o transferencia disponible en tu saldo de ahorros, ya que el sistema te permite echar mano de tu cupo de crédito de forma directa.

¿Cómo funcionan los pagos con tarjeta de crédito a través de Bre-B?

El funcionamiento es bastante intuitivo y se apoya en la infraestructura que el Banco de la República diseñó para permitir movimientos financieros inmediatos entre diferentes entidades bancarias.

Hasta hace poco, Bre-B se asociaba principalmente con transferencias de cuenta a cuenta o entre billeteras digitales populares como Nequi y Daviplata, utilizando únicamente el saldo disponible.

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Sin embargo, con la nueva habilitación, cuando vayas a realizar un pago o una transferencia mediante tu "llave" de Bre-B, la aplicación de NuBank te dará la opción de elegir el origen de los fondos.

Podrás decidir si el dinero sale de tu cuenta de ahorros o de tu tarjeta de crédito.

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Lo más interesante es que, si decides usar el crédito, el sistema te permite elegir el número de cuotas entre 1 y 36.

Esto significa que tienes el control total sobre cómo vas a financiar ese movimiento, adaptándolo a tu capacidad de pago mensual sin procesos adicionales complicados.

¿Cuáles son los beneficios de usar la tarjeta de crédito Nu en el sistema Bre-B?

El beneficio más disruptivo es, sin duda, la eliminación de los pasos intermedios que antes eran obligatorios.

Anteriormente, si necesitabas dinero en tu cuenta de ahorros y solo tenías cupo en tu tarjeta, debías realizar un "avance" de efectivo hacia tu cuenta para luego poder transferir.

Con esta nueva función, ya no es necesario realizar avances a tu cuenta de ahorros para contar con saldo suficiente. Simplemente seleccionas la tarjeta de crédito en el menú de Bre-B y la transferencia se hace efectiva de inmediato.

Además, esta herramienta potencia la interoperabilidad. Bre-B fue creado para que los usuarios puedan enviar y recibir dinero solo con conocer la "llave" del destinatario, sin importar si el banco de destino es tradicional o una billetera digital.

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Al sumar la tarjeta de crédito a esta ecuación, NuBank permite que uses tu cupo de crédito para pagarle a cualquier persona o comercio que esté vinculado al ecosistema de pagos del Banco de la República.