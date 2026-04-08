Este es el dinero máximo que podrás enviar por Bre-B en un solo movimiento este 2026

El límite de Bre-B para 2026 tiene un número exacto: $12.110.000 pesos colombianos por operación. Si tenías pensado mover una montaña de dinero en un solo segundo usando solo tu número de celular, este es el techo que el Banco de la República ha definido para mantener el orden en el ecosistema digital.

Esta cifra no salió de la nada; corresponde a 1.000 UVB (Unidad de Valor Básico) del año en curso, lo que asegura que el sistema sea ágil pero controlado.

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Mover plata en Colombia ha cambiado drásticamente con la llegada de las famosas “llaves”. Ya no hace falta que anotes esos números de cuenta larguísimos que parecen códigos secretos.



Ahora, con tu número de teléfono, tu correo electrónico o incluso tu documento de identidad, puedes despachar dinero en cuestión de segundos.

Bre-B, la plataforma impulsada por el Banco de la República, se encarga de que esa "llave" conecte directamente con tu cuenta bancaria o billetera digital de preferencia.

Sin embargo, hay una letra pequeña que debes leer antes de confiarte. Aunque el sistema Bre-B permite hasta esos $12.110.000 por cada movimiento individual, tu banco tiene la última palabra.

Esto significa que cada entidad financiera, ya sea una aplicación móvil o un banco tradicional, puede imponer sus propios límites diarios o por transacción.

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Si tu banco considera que por tu perfil de usuario o por seguridad solo puedes mover tres o cinco millones al día, ese será tu tope real, aunque el sistema general permita más.

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¿Qué pasa si necesitas enviar más de lo permitido por Bre-B?

La recomendación es simple: puedes dividir el envío en varias operaciones más pequeñas o utilizar los canales tradicionales de transferencia directa entre cuentas si el sistema te pone un freno.

Lo ideal es que consultes directamente con tu entidad financiera para saber si, basándose en tu historial, pueden ampliarte esos cupos y darte un poco más de flexibilidad.

Un detalle vital que no puedes ignorar es la inmediatez. En el mundo de Bre-B, el dinero vuela y llega a su destino casi al instante.

Esto es una maravilla para pagar la cuenta del restaurante o una compra rápida, pero tiene un riesgo: las transacciones no se pueden revertir.

Una vez que le das a "enviar", el dinero ya no es tuyo y recuperarlo si te equivocas de número puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Por eso, la regla de oro es verificar tres veces antes de confirmar. Revisa que el nombre del destinatario coincida con la "llave" que ingresaste y asegúrate de que el monto tenga los ceros correctos.

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En este entorno digital, la velocidad es tu aliada, pero la precaución es la que cuida tu bolsillo.

Este sistema no solo busca que dejes de cargar efectivo, sino que también intenta blindar tus movimientos contra errores y posibles engaños digitales, estableciendo estos topes como una medida de protección para todos los usuarios.