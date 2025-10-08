Cuántas llaves puedes registrar en Bre-B y ojo con las restricciones

Publicidad
Si quieres usar el sistema Bre-B en Colombia para enviar y recibir dinero de manera inmediata, es importante conocer cuántas llaves puedes registrar y las reglas que aplican para su uso.
Este sistema, promovido por el Banco de la República, permite transferencias entre bancos y billeteras digitales de forma rápida y segura, las 24 horas del día, todos los días de la semana.
Cada cuenta bancaria o depósito puede tener hasta cuatro llaves asociadas. Estas llaves son identificadores únicos que facilitan las transferencias sin necesidad de compartir tu número de cuenta. Las opciones disponibles son:
Estas llaves te permiten recibir dinero de manera rápida y sencilla, evitando errores al compartir tus datos bancarios completos.
Aunque puedes tener varias llaves, existen reglas que debes tener en cuenta:
En resumen, Bre-B permite manejar hasta cuatro llaves por cuenta, pero cada una debe cumplir ciertas restricciones para garantizar que las transferencias sean seguras y sin errores. Con estas llaves, enviar y recibir dinero se vuelve más rápido, fácil y seguro, ideal para quienes buscan practicidad en las transacciones digitales.