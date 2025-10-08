Cuántas llaves puedes registrar en Bre-B y ojo con las restricciones

Si quieres usar el sistema Bre-B en Colombia para enviar y recibir dinero de manera inmediata, es importante conocer cuántas llaves puedes registrar y las reglas que aplican para su uso.

Este sistema, promovido por el Banco de la República, permite transferencias entre bancos y billeteras digitales de forma rápida y segura, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Cuántas llaves puedes registrar en Bre-B

Cada cuenta bancaria o depósito puede tener hasta cuatro llaves asociadas. Estas llaves son identificadores únicos que facilitan las transferencias sin necesidad de compartir tu número de cuenta. Las opciones disponibles son:



Cédula o documento de identidad: Tu número personal de identificación. Número de celular: El teléfono móvil que tengas registrado en el sistema. Correo electrónico: Tu dirección de email activa. Código alfanumérico: Una combinación de letras y números que tú mismo puedes crear.

Estas llaves te permiten recibir dinero de manera rápida y sencilla, evitando errores al compartir tus datos bancarios completos.

Restricciones importantes de Bre-B

Aunque puedes tener varias llaves, existen reglas que debes tener en cuenta:



Una cuenta por llave: Cada llave solo puede estar vinculada a una cuenta bancaria activa a la vez. Por ejemplo, tu número de celular no puede asociarse a más de una cuenta en el mismo momento.

Cada llave solo puede estar vinculada a una cuenta bancaria activa a la vez. Por ejemplo, tu número de celular no puede asociarse a más de una cuenta en el mismo momento. Una cuenta por banco: Puedes usar la misma llave en diferentes bancos, pero en cada entidad financiera solo estará asociada a una cuenta. No es posible usar el mismo correo o celular para tu cuenta de ahorros y corriente del mismo banco al mismo tiempo.

Puedes usar la misma llave en diferentes bancos, pero en cada entidad financiera solo estará asociada a una cuenta. No es posible usar el mismo correo o celular para tu cuenta de ahorros y corriente del mismo banco al mismo tiempo. Asociación activa: Las llaves deben estar siempre vinculadas a una cuenta o depósito activo, ya sea de ahorros, corriente o de bajo monto, como en el caso de Nequi.

Las llaves deben estar siempre vinculadas a una cuenta o depósito activo, ya sea de ahorros, corriente o de bajo monto, como en el caso de Nequi. Uso único en cada momento: Si un mismo identificador está registrado en varios bancos, solo podrá recibir pagos en la cuenta en la que esté activa en ese momento. Puedes cambiar la asociación según tu necesidad.

Si un mismo identificador está registrado en varios bancos, solo podrá recibir pagos en la cuenta en la que esté activa en ese momento. Puedes cambiar la asociación según tu necesidad. No para menores: El sistema Bre-B no permite que personas menores de edad registren llaves por el momento.

En resumen, Bre-B permite manejar hasta cuatro llaves por cuenta, pero cada una debe cumplir ciertas restricciones para garantizar que las transferencias sean seguras y sin errores. Con estas llaves, enviar y recibir dinero se vuelve más rápido, fácil y seguro, ideal para quienes buscan practicidad en las transacciones digitales.

