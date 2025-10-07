Publicidad

Nequi cambia las condiciones para sus usuarios y establece nuevas restricciones

Nequi cambia las condiciones para sus usuarios y establece nuevas restricciones

Nequi, la billetera virtual, dio a conocer sus nuevas condiciones de uso, incluyendo el monto mínimo que los usuarios deben retirar desde la plataforma.

Nequi cambia las condiciones para sus usuarios y establece nuevas restricciones
Nequi cambia las condiciones para sus usuarios y establece nuevas restricciones, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y hecha por ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de oct, 2025