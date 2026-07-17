Alerta por estafa en Bre-B: Si te llega este mensaje podrías perder todos tus ahorros

Si eres de los que ya utiliza Bre-B para mover su dinero de forma ágil, debes estar muy atento, porque la Alcaldía de Bogotá ha detectado que personas inescrupulosas están suplantando a los bancos para robarte.

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Esta modalidad no es cualquier engaño; es una estrategia diseñada para ganarse tu confianza y, en un descuido, dejar tus cuentas en cero. A continuación, te explico los detalles de esta alerta para que protejas tu bolsillo.



¿Cómo funciona la nueva modalidad de estafa mediante mensajes de texto y Bre-B?

Los delincuentes están utilizando una técnica conocida técnicamente como 'smishing'. Esto no es otra cosa que el uso de mensajes de texto (SMS) fraudulentos como "anzuelo" para atrapar a víctimas desprevenidas.



El proceso que utilizan estos criminales es muy específico y debes conocerlo para no caer en la trampa:

El mensaje engañoso: Recibes un SMS donde el remitente parece ser tu entidad bancaria. En el texto te informan sobre un supuesto pago que recibiste o te alertan sobre una urgencia con tu cuenta que requiere atención inmediata. La alerta de bloqueo: Es muy común que el mensaje incluya frases alarmistas como "confirme su transacción aquí" o te advierta sobre un falso bloqueo de tu "llave Bre-B". Puedes leer: Nequi redefine créditos en 2026 sin asfixiar el bolsillo de los colombianos

El enlace trampa: El mensaje contiene un link que, al ser presionado, te redirige a una página web. Aquí es donde ocurre el mayor peligro: el sitio es visualmente idéntico al portal oficial de tu banco, pero es totalmente falso. El robo de datos: Una vez en esa página fraudulenta, te piden ingresar datos personales, contraseñas y códigos de seguridad. Si los entregas, los delincuentes obtienen el control total y proceden a desocupar tus cuentas bancarias de inmediato.

Es vital que recuerdes un dato clave: Bre-B no tiene una aplicación propia. Este sistema opera directamente dentro de la plataforma oficial de cada banco, por lo que cualquier mensaje que te pida descargar aplicaciones externas o portales desconocidos es una estafa.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso sobre tu llave Bre-B?

Si te llega una notificación que te genera dudas, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Los estafadores "juegan con el afán" de las personas, enviando alertas de que debes "migrar ya" tus fondos o realizar desbloqueos urgentes.

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Para que no seas la próxima víctima, sigue estas recomendaciones fundamentales de seguridad:

Verifica siempre: Antes de hacer clic en cualquier cosa, detente y contacta directamente a tu entidad financiera a través de sus canales oficiales.

Antes de hacer clic en cualquier cosa, detente y contacta directamente a tu entidad financiera a través de sus canales oficiales. Protege tu información privada: Recuerda que, aunque tu "llave Bre-B" (como tu número de cédula, celular o correo) es información pública, tus contraseñas, tokens y datos biométricos son estrictamente privados. Nunca los reveles por chats o llamadas.

Recuerda que, aunque tu "llave Bre-B" (como tu número de cédula, celular o correo) es información pública, tus contraseñas, tokens y datos biométricos son estrictamente privados. Nunca los reveles por chats o llamadas. Evita los links directos: No accedas nunca a portales de pago a través de enlaces enviados por SMS, correos electrónicos o incluso códigos QR de dudosa procedencia.

No accedas nunca a portales de pago a través de enlaces enviados por SMS, correos electrónicos o incluso códigos QR de dudosa procedencia. Usa solo canales oficiales: Realiza todos tus movimientos financieros exclusivamente desde la aplicación oficial de tu banco.

Realiza todos tus movimientos financieros exclusivamente desde la aplicación oficial de tu banco. Activa el segundo candado: Configura siempre la verificación en dos pasos, como la clave dinámica o la biometría, en tus aplicaciones. Esto detendrá el fraude incluso si los delincuentes logran obtener tu contraseña.

Si lamentablemente detectas un mensaje sospechoso o ya fuiste víctima de este delito, las autoridades en Bogotá tienen canales habilitados para ayudarte.

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Puedes marcar de inmediato a la Línea de Emergencias 123, reportar el enlace falso en el CAI Virtual de la Policía Nacional, o comunicarte con la Línea AIDE de la Secretaría de Seguridad al (601) 377 95 95 (Opción 5 - Extensión 1137). Reportar es el primer paso para evitar que más ciudadanos caigan en estas redes criminales.