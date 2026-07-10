Nueva estafa por Nequi con créditos a tu nombre; así actúan los ladrones

En las últimas semanas, una nueva modalidad de fraude encedió las alarmas entre los usuarios de plataformas financieras digitales en Colombia, especialmente de Nequi. Se trata de una estafa que combina el robo de datos personales, la suplantación de identidad y la solicitud de créditos a nombre de las víctimas.

De acuerdo con un video difundido por Eduardo Rivera Rincón, experto en educación financiera, el engaño está cuidadosamente diseñado para aprovechar la buena fe de los usuarios.

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El fraude comienza cuando los delincuentes obtienen la información personal de una persona y la utilizan para solicitar un crédito a su nombre a través de la billetera digital.



Una vez la entidad financiera aprueba el préstamo y desembolsa el dinero, este aparece reflejado en la cuenta de la víctima.

Es en ese momento cuando inicia la estrategia de ingeniería social. "Oye, qué pena, te acabo de enviar un dinero que era para un familiar que está enfermo", es una de las frases que, según Rivera Rincón, utilizan los estafadores para generar urgencia y despertar empatía.

El objetivo es convencer a la víctima de transferir el dinero a una cuenta controlada por los delincuentes.

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¿Cómo es la nueva estafa en Nequi?

El mayor riesgo es que el dinero recibido no corresponde a una transferencia equivocada, sino a un crédito real adquirido fraudulentamente a nombre del usuario.

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Rivera Rincón lo explica de forma contundente: "Ese dinero no lo enviaron por error. Ese dinero es un crédito que sacaron a tu nombre".

Si la víctima devuelve el dinero a la cuenta indicada por los delincuentes, el fraude queda consumado. Los estafadores se quedan con el dinero, mientras que la obligación financiera permanece registrada a nombre del titular de la cuenta.

"Ellos se quedan con el dinero y tú con la deuda", resume el experto sobre la estafa que se está gestando.

¿Cómo evitar caer en la estafa de Nequi?

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Ante el aumento de este tipo de casos, el creador de contenido compartió una serie de recomendaciones para evitar caer en esta modalidad de estafa.

No devolver el dinero directamente. Si recibe una transferencia que no esperaba y alguien le solicita devolverla, no haga ninguna consignación. "Si te llega dinero que tú no solicitaste, no se lo des a nadie" , advierte Rivera.

Si recibe una transferencia que no esperaba y alguien le solicita devolverla, no haga ninguna consignación. , advierte Rivera. Acudir a los canales oficiales. Solicite a la persona que dice haber enviado el dinero por error que gestione la reversión directamente con la entidad financiera. "Diles que se comuniquen directamente con Nequi para que ellos te hagan la devolución" , explica el experto.

Solicite a la persona que dice haber enviado el dinero por error que gestione la reversión directamente con la entidad financiera. , explica el experto. Revisar periódicamente el historial crediticio. Esto permite detectar oportunamente créditos o productos financieros solicitados sin autorización.

Esto permite detectar oportunamente créditos o productos financieros solicitados sin autorización. Reportar cualquier movimiento sospechoso. Ante una transacción inusual, comuníquese de inmediato con la entidad financiera para iniciar el proceso de verificación y evitar mayores afectaciones.

Mientras tanto, los expertos insisten en que actuar con prudencia, verificar cualquier movimiento inesperado y utilizar únicamente los canales oficiales de atención son las mejores herramientas para evitar convertirse en víctima de este tipo de estafas.