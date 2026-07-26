¿Crees que tu plata en Nequi o Daviplata está protegida? Esto pasa si te embargan

Cada vez son más los colombianos que utilizan billeteras digitales como Nequi o Daviplata para recibir su salario, ahorrar dinero o realizar pagos y transferencias. La facilidad de uso y el hecho de no cobrar cuota de manejo han convertido estas plataformas en una de las opciones preferidas para administrar las finanzas personales.

Sin embargo, entre los usuarios también existe una duda frecuente: ¿el dinero que tienes en estas aplicaciones está protegido frente a un embargo o puede ser retenido por una autoridad? La respuesta es que sí existe la posibilidad de que los recursos sean embargados, aunque esto solo puede ocurrir en los casos previstos por la ley y siguiendo un procedimiento legal.

¿Te pueden embargar una cuenta de Nequi o Daviplata?

La legislación colombiana establece que Nequi y Daviplata funcionan como depósitos de bajo monto o cuentas de ahorro administradas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Por esa razón, estas billeteras digitales están sujetas a las mismas normas que aplican para las cuentas bancarias tradicionales, incluidas las relacionadas con los embargos.

Esto significa que ni Nequi ni Daviplata pueden decidir por su cuenta congelar o retirar tu dinero. Para que exista un embargo debe mediar una orden emitida por una autoridad competente, como un juez dentro de un proceso judicial o una entidad pública con facultades de cobro coactivo, por ejemplo la DIAN o una alcaldía cuando existen obligaciones pendientes.

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Los embargos judiciales suelen presentarse cuando una persona tiene deudas que llegaron a un proceso legal o cuando existe una obligación relacionada con cuotas alimentarias. También existen embargos por cobro coactivo, utilizados por entidades estatales para recuperar impuestos, multas u otras obligaciones que no fueron pagadas dentro de los plazos establecidos.

Aunque las billeteras digitales pueden ser objeto de embargo, la normativa colombiana también contempla un monto de inembargabilidad para las cuentas de ahorro y los depósitos de bajo monto de personas naturales. Esto significa que existe un límite de dinero protegido por la ley, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la regulación vigente. Si el saldo supera ese monto, únicamente podría verse afectado el excedente, salvo las excepciones que contempla la legislación.

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Desde Nequi también han explicado que, al ofrecer un producto financiero regulado, deben cumplir las decisiones emitidas por las autoridades competentes. Por ello, si reciben una orden de embargo legalmente expedida, están obligados a acatarla conforme a las normas colombianas.

Si llegas a recibir una notificación de embargo o descubres que tu cuenta fue afectada por una medida de este tipo, lo recomendable es verificar cuál fue la autoridad que la ordenó y el motivo de la decisión. En caso de considerar que existe un error, podrás acudir a los mecanismos legales correspondientes para ejercer tu derecho de defensa y solicitar la revisión del caso.

En conclusión, el dinero que tengas en Nequi o Daviplata no está completamente exento de embargo. Al tratarse de productos financieros regulados, pueden ser objeto de esta medida cuando exista una orden judicial o administrativa que así lo disponga. Sin embargo, la ley también establece límites y garantías para proteger a los usuarios, por lo que cada caso debe analizarse de acuerdo con las normas vigentes.