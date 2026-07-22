¿Debes declarar renta en 2026? Paso a paso para consultarlo con tu cédula

Muchos colombianos se preguntan cómo consultar si debes declarar renta con tu cédula en este año 2026.

Cada año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece unos límites financieros basados en tus movimientos económicos del año anterior.

Por lo tanto, para saber si estás obligado, debes evaluar detalladamente todo lo que ganaste, gastaste o ahorraste durante el año gravable 2025.



Puedes leer: ¿Debes declarar renta en 2026? Topes de tarjetas de crédito y movimientos bancarios

Cumplir con esta obligación fiscal a tiempo es vital para evitar costosas sanciones económicas.

A continuación, te presentamos las herramientas, los topes oficiales y el instructivo detallado para que salgas de dudas en pocos minutos de forma 100% segura.

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Topes oficiales de la DIAN para declarar renta en 2026

No todas las personas naturales deben presentar este impuesto. Te corresponde declarar renta 2026 si cumpliste con al menos uno de los siguientes topes durante el año fiscal 2025:



Patrimonio bruto: Si el valor de tus bienes (casas, carros, ahorros) superó los $224.096.000 a 31 de diciembre de 2025.

Si el valor de tus bienes (casas, carros, ahorros) superó los a 31 de diciembre de 2025. Ingresos brutos: Si tus salarios, honorarios o arriendos fueron iguales o mayores a $69.719.000 .

Si tus salarios, honorarios o arriendos fueron iguales o mayores a . Consumos con tarjeta de crédito: Si gastaste más de $69.719.000 usando plástico.

Si gastaste más de usando plástico. Compras totales: Si el acumulado de tus compras del año superó los $69.719.000 .

Si el acumulado de tus compras del año superó los . Consignaciones bancarias: Si el dinero recibido en tus cuentas o billeteras digitales (Nequi o Daviplata) sumó $69.719.000 o más.

Declaración de renta 2026: topes para declarar en Colombia /Foto: IA

Paso a paso: Cómo consultar si debes declarar renta con tu cédula

La entidad tributaria habilitó la descarga de los datos reales desde su plataforma transaccional. Sigue este instructivo oficial de manera detallada:

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Paso 1: Ingresa al portal oficial transaccional

Dirígete directamente al sitio web tributario del gobierno haciendo clic en el Portal Transaccional DIAN Ubica el apartado de servicios en línea y selecciona la opción de "Usuario Registrado".

Paso 2: Digita tus datos de acceso

Selecciona tu tipo de documento, escribe tu número de cédula y digita tu contraseña personal. Si es tu primera vez ingresando, deberás registrarte y habilitar tu cuenta en la opción "Usuario Nuevo".

Paso 3: Descarga el reporte de información exógena 2025

Una vez dentro de tu tablero principal, busca la sección denominada "Consultar Información Reportada por Terceros" y elige el año gravable 2025. Este archivo de Excel consolida todo lo que las empresas e instituciones financieras informaron a la entidad sobre ti.

Puedes leer: ¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar

Calendario de vencimientos por últimos dígitos de la cédula

Las fechas oficiales de vencimiento para las personas naturales iniciarán el 12 de agosto de 2026 y se extenderán hasta el 26 de octubre de 2026.

Los plazos máximos se asignan estrictamente según los dos últimos dígitos del NIT o cédula (sin tener en cuenta el dígito de verificación):

Consultar si debes declarar renta con tu cédula en 2026 /Foto: DIAN

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Fechas clave de vencimiento 2026:

Agosto: Los plazos inician el 12 de agosto (dígitos 01-02) y continúan secuencialmente por días hábiles hasta el 26 de agosto (dígitos 19-20).

Los plazos inician el 12 de agosto y continúan secuencialmente por días hábiles hasta el 26 de agosto (dígitos 19-20). Septiembre: Los vencimientos siguen del 1 de septiembre (dígitos 27-28) hasta finalizar los primeros 36 dígitos a principios de mes.

Los vencimientos siguen del 1 de septiembre hasta finalizar los primeros 36 dígitos a principios de mes. Octubre: El calendario finaliza el 26 de octubre de 2026 para los últimos dígitos (99-00).

Consulta el calendario oficial de la DIAN para verificar la fecha exacta correspondiente a los dos últimos dígitos de tu cédula y evitar sanciones.

