Hicieron una ecografía a un bebé y descubrieron una ‘cola de sirena’; piernas fusionadas

Un reciente hallazgo médico durante una ecografía de control realizada a los seis meses de gestación volvió a poner en el centro de la conversación la sirenomelia, una extraña alteración congénita conocida popularmente como “síndrome de la sirena”.

El caso involucra a una mujer de 23 años cuya prueba diagnóstica habría revelado que su bebé no tenía las piernas desarrolladas de manera individual, sino una estructura fusionada que, por su apariencia, semejaba la cola de un ser mitico.

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Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de la joven ni sobre el lugar exacto donde habrían ocurrido los hechos. La información difundida en redes sociales mantiene en reserva los datos personales de la paciente, por lo que solo se conocen los detalles que han sido compartidos públicamente.



Un hallazgo complejo en el sexto mes de gestación

Durante la revisión ecográfica del segundo trimestre, los especialistas habrían detectado varias malformaciones en el feto. Además de la fusión de las extremidades inferiores, los estudios médicos evidenciaron la ausencia de la vejiga y un desarrollo insuficiente del hígado.

Ante la gravedad de las alteraciones orgánicas y óseas, el equipo médico habría explicado a la gestante que las posibilidades de supervivencia del recién nacido después del parto eran extremadamente reducidas y que, según el pronóstico informado, podría vivir apenas unas horas.

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Frente a este pronóstico, la mujer habría tomado la decisión de interrumpir el embarazo.

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¿Qué causa el denominado “síndrome de la sirena”?

La sirenomelia es una anomalía congénita poco frecuente que se caracteriza por la fusión, en distintos grados, de las extremidades inferiores. También puede estar acompañada de alteraciones graves en la columna vertebral, los órganos reproductivos y los sistemas urinario y digestivo.

Entre las principales hipótesis científicas sobre su origen se encuentra el denominado “robo vascular”, una alteración del flujo sanguíneo durante el desarrollo embrionario que puede afectar la irrigación de la región inferior del feto.

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También se han estudiado posibles asociaciones con la diabetes materna, además de factores genéticos y ambientales que podrían intervenir durante las primeras etapas del desarrollo embrionario.

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Casos documentados del “síndrome de la sirena”

La sirenomelia suele estar asociada con malformaciones internas graves que pueden comprometer la supervivencia del recién nacido. Entre ellas se encuentran alteraciones renales, intestinales y del aparato urinario.

Sin embargo, existen casos excepcionales de supervivencia prolongada, algunos de ellos asociados con tratamientos médicos y procedimientos quirúrgicos complejos.

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Entre los casos documentados se encuentran los de Tiffany Yorks, en Estados Unidos, quien vivió hasta los 27 años, y Milagros Cerrón, en Perú, quien falleció a los 15 años debido a complicaciones relacionadas con su condición.

La detección mediante ecografías obstétricas permite identificar este tipo de anomalías y realizar una valoración médica individualizada. A partir de los hallazgos, los especialistas pueden orientar a las familias sobre el pronóstico y las alternativas disponibles en cada caso.