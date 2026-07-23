Tengo un subsidio de vivienda, ¿qué pasará con mi beneficio durante el Gobierno de Abelardo?

El cambio de Gobierno en Colombia abre nuevas dudas entre las familias que buscan comprar vivienda propia y entre quienes ya avanzaron en procesos relacionados con subsidios de vivienda.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia también plantea una transformación en la política habitacional, especialmente por la propuesta de crear La Casa Milagro, programa que reemplazaría a Mi Casa Ya.

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La principal inquietud para muchos hogares es qué ocurrirá con quienes ya tienen un subsidio asignado, fueron preasignados o se encontraban adelantando el proceso para acceder a una vivienda nueva.

La respuesta depende de la etapa exacta en la que se encuentre cada beneficiario y de las disposiciones que adopte el nuevo Gobierno.

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¿Qué pasa si ya tengo un subsidio de vivienda?

Esta es una de las preguntas que más interesa a quienes actualmente adelantan la compra de una vivienda de interés social o prioritario.

No es lo mismo tener un subsidio formalmente asignado que estar en proceso de postulación o contar únicamente con una preasignación.

De hecho, el Ministerio de Vivienda continuó expidiendo durante 2026 resoluciones relacionadas con subsidios para hogares preasignados dentro del programa Mi Casa Ya, incluso en julio de este año.

Esto demuestra que existen procesos que han continuado y que deben revisarse de manera individual según la situación de cada familia.

Por eso, quienes tengan un subsidio asignado deben verificar el estado de su proceso ante la entidad correspondiente, revisar la resolución que respalda el beneficio y confirmar cuáles son los plazos y condiciones aplicables a su caso.

Subsidios de vivienda en Colombia

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¿Qué pasará con Mi Casa Ya?

El programa Mi Casa Ya ha enfrentado restricciones relacionadas con la disponibilidad de recursos y cupos. En este contexto, el próximo Gobierno plantea una nueva estrategia para facilitar el acceso a vivienda y reactivar el sector de la construcción.

La propuesta presentada por el equipo de Abelardo de la Espriella se denomina La Casa Milagro y busca reemplazar el esquema anterior con una combinación de subsidios, créditos y mecanismos de apoyo financiero para facilitar la compra de vivienda y fortalecer los mejoramientos habitacionales.

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¿Cómo funcionaría La Casa Milagro?

De acuerdo con las primeras explicaciones entregadas por el equipo del Gobierno entrante, La Casa Milagro buscaría articular a diferentes actores del sistema financiero y entidades relacionadas con la vivienda para ofrecer alternativas de financiación más accesibles.

La propuesta contempla facilitar el acceso a créditos con mejores condiciones y fortalecer los programas de mejoramiento de vivienda. Sin embargo, varios detalles de su implementación todavía dependen de la reglamentación y de las decisiones que tome la nueva administración una vez inicie formalmente su periodo.

Esto significa que las familias que todavía no cuentan con un subsidio asignado deberán estar atentas a los requisitos y condiciones que establezca el nuevo programa.

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La situación de quienes ya tienen un subsidio

Para quienes ya tienen un subsidio de vivienda asignado, la recomendación es no asumir que el cambio de programa significa automáticamente la pérdida del beneficio.

Cada caso debe revisarse según el documento de asignación, la etapa del proceso y las condiciones establecidas por las entidades responsables.

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En cambio, quienes apenas estaban esperando una nueva convocatoria o no habían recibido una asignación formal podrían quedar sujetos a las nuevas reglas que establezca La Casa Milagro.

Por ahora, el cambio más importante está relacionado con la política que aplicará el nuevo Gobierno para quienes busquen acceder a vivienda en adelante. Mientras se conocen las reglas definitivas, los beneficiarios actuales deben verificar directamente el estado de su proceso y conservar todos los documentos relacionados con su subsidio.

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Además, por tranquilidad de los hogares colombianos, el equipo de empalme del presidente electo ha confirmado que Mi Casa Ya sigue vigente y no será eliminado.

El programa continuará operando regularmente para garantizar el cumplimiento de los subsidios ya asignados, asegurando que las familias en proceso de compra puedan avanzar con su crédito hipotecario sin contratiempos legales o financieros.