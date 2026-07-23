Iniciaron pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de julio: revisa si te eres beneficiario

El Distrito ha dado luz verde al nuevo ciclo de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este programa, gestionado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), representa un alivio fundamental para la población más vulnerable.

Puedes leer: Petro anuncia pago de $500 mil de Prosperidad Social; revisa si tu cédula está en lista

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado en julio?

Para este ciclo de pagos, la entidad distrital ha identificado grupos específicos que recibirán el apoyo financiero. Tú o tu familia podrían estar entre los más de 175.000 hogares beneficiados si pertenecen a los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación.



Además de estos hogares, el programa también impacta de forma individual a más de 110.000 personas (la cifra exacta mencionada por la SDIS es de 111.000 personas en sus comunicaciones recientes). Entre estos beneficiarios se encuentran:



Adultos mayores.

Personas con discapacidad.

Jóvenes.

Personas que habitan en pagadiarios.

Es importante que sepas que el acceso a estos beneficios depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por la administración para cada una de estas líneas de atención.

¿Cómo se puede reclamar el subsidio del IMG y por qué hay demoras?

El proceso de entrega del dinero se realiza de manera escalonada, lo que significa que no todos los beneficiarios reciben el pago el mismo día.

Si eres uno de los favorecidos, recibirás un mensaje de texto en el número de celular que tienes vinculado al programa informándote que el dinero ya está disponible.

Puedes leer: Esta es la fecha límite para cobrar la Devolución del IVA en junio y julio; muchos lo pierden

Publicidad

El Distrito utiliza diversos canales para que puedas acceder a tu dinero de forma rápida. Los pagos se depositan directamente en cuentas bancarias o billeteras digitales de las siguientes plataformas: dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social.

Si no tienes ninguna de estas opciones y recibes el subsidio mediante la modalidad de giro, puedes acercarte a un corresponsal de Efecty para solicitar el desembolso de tus recursos.

Publicidad

Sin embargo, debes tener en cuenta que en este ciclo se ha reportado una situación particular. La SDIS advirtió que habrá demoras en los pagos para los residentes de 17 localidades de Bogotá debido a trámites presupuestales internos de las alcaldías locales.

Si vives en alguno de los siguientes sectores, es posible que tu pago tarde un poco más en verse reflejado:

Antonio Nariño, Barrios Unidos y Chapinero.

Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy.

La Candelaria, Los Mártires y Puente Aranda.

Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Suba.

Sumapaz, Teusaquillo y Tunjuelito.

Usaquén y Usme.

Aunque este retraso administrativo puede generar inquietud, el Distrito asegura que los recursos están destinados y se harán efectivos una vez se superen estos procesos presupuestales.

Te recomendamos mantenerte atento a los canales oficiales de la Secretaría de Integración Social para cualquier novedad adicional sobre tu pago.