Adultos mayores ya pueden reclamar tercer subsidio en Barranquilla; cronograma por cédula

Si eres beneficiario del Subsidio Distrital Adulto Mayor 2026 en Barranquilla o cuidas de alguien que reciba este apoyo, esta información te interesa.

La Alcaldía de Barranquilla dio inicio este miércoles 8 de julio a la entrega de los recursos correspondientes al tercer bimestre del año (mayo-junio).

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El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de este programa, señalando que es una forma de retribuir el esfuerzo que los adultos mayores han realizado a lo largo de sus vidas.



Para que puedas realizar el cobro de manera exitosa y organizada, es fundamental que conozcas los detalles del proceso, que se extenderá hasta el próximo sábado 25 de julio.

¿Cuándo y dónde puedo cobrar el Subsidio Distrital de Adulto Mayor en Barranquilla?

El pago está disponible en 82 puntos de la red Efecty distribuidos por toda la ciudad. Es vital que, al llegar a la ventanilla, informes al operador el número de proyecto 112478 – Pagos Barranquilla.

Esto es necesario para evitar confusiones con otros programas de subsidios nacionales o locales que también utilizan la misma red de giros.

En cuanto a los horarios de atención, debes tener en cuenta que el primer día (8 de julio) se atendió desde las 9:30 a. m.. Sin embargo, para el resto de la jornada y hasta el cierre del proceso el 25 de julio, los puntos estarán habilitados en una jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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No olvides llevar contigo tu documento de identidad físico y original, ya que es el requisito indispensable para que te entreguen el dinero.

¿Cómo funciona el cronograma de pagos por último dígito de la cédula?

Para evitar aglomeraciones y garantizar que recibas una atención rápida, la Alcaldía estableció un calendario basado en el último número de tu cédula. Te recomendamos respetar estas fechas durante los primeros días de la jornada.

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Aquí tienes el calendario detallado:

Miércoles 8 de julio: Cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

Cédulas terminadas en 1, 2 y 3. Jueves 9 de julio : Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6. Viernes 10 de julio: Cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

Cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Sábado 11 de julio: Cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

Cédulas terminadas en 1, 2 y 3. Martes 14 de julio: Cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

Cédulas terminadas en 4, 5 y 6. Miércoles 15 de julio: Cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

Si por alguna razón no puedes asistir en el día que te corresponde según tu número de cédula, ¡no te preocupes! El cronograma contempla un periodo de libre cobro.

Del jueves 16 al sábado 25 de julio, todos los beneficiarios podrán acercarse a los puntos Efecty, sin importar cuál sea el último dígito de su documento.

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Canales de atención y soporte para los beneficiarios

El programa, que bajo la estrategia 'Centro de Vida en Casa' beneficia a hombres y mujeres mayores de 70 años de los estratos 1, 2 y 3, cuenta con varios canales para resolver tus dudas.

Si necesitas verificar si tienes un pago disponible o quieres confirmar los puntos habilitados antes de salir de casa, puedes utilizar los siguientes medios:

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