¿Adiós al poder de Bogotá? Lo que pasará si Barranquilla se vuelve la capital de Colombia

El anuncio del presidente electo plantea un rediseño histórico del Estado, pero ¿qué tan real es su aplicación y cómo afectará a la actual capital?

La firme decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de radicar un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como capital alterna de Colombia ha sacudido el tablero político nacional.

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La propuesta busca romper definitivamente con lo que el mandatario denomina el "abandono centralista" de Bogotá.

Sin embargo, más allá del entusiasmo regional del Caribe, surgen preguntas complejas: ¿Es jurídicamente posible que esto ocurra? ¿Qué sucederá con el estatus y la economía de Bogotá si pierde la exclusividad del poder?

¿Es realmente posible que suceda? La ruta constitucional

Expertos constitucionalistas y analistas legislativos coinciden en que, técnicamente, sí es posible, pero el camino es sumamente complejo.

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El artículo 322 de la Constitución Política determina de manera taxativa que Bogotá es la capital de la República.

Por ende, para otorgarle este estatus a Barranquilla, el nuevo gobierno de De la Espriella no puede actuar por decreto simple; obligatoriamente debe tramitar una reforma constitucional en el Congreso.

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Juristas de diversas facultades de derecho recuerdan que un acto legislativo de esta magnitud exige superar ocho debates parlamentarios distribuidos en dos vueltas consecutivas.

En términos cronológicos, analistas políticos estiman que, si el Gobierno consolida las mayorías necesarias, el proyecto tardaría cerca de dos años en ser ley; es decir, se haría realidad formal hacia el primer semestre de 2028.

Mientras ese trámite avanza, el presidente sí puede despachar administrativamente desde el Batallón Paraíso de Barranquilla de manera provisional.

¿Dónde será la posesión de Abelardo de la Espriella? /Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

¿Qué pasará con Bogotá? Impacto en la actual capital

Contario a lo que dictaría el alarmismo político, analistas de desarrollo territorial sugieren que Bogotá no perderá su peso histórico ni financiero.

Bogotá continuará concentrando las sedes principales del poder legislativo (Congreso) y judicial (Cortes), además de mantener su estatus de Distrito Capital y principal motor económico del país.

Según expertos en políticas públicas, el traslado parcial de las funciones del Ejecutivo hacia el Caribe y otras sedes alternas como Medellín y Cali imitaría modelos internacionales exitosos como el de los Países Bajos (donde Ámsterdam es la capital constitucional, pero La Haya concentra la operación del gobierno).

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Para Bogotá, esto podría significar una importante descongestión urbana y administrativa, reduciendo la presión logística sobre su infraestructura vial y hotelera, obligándola a especializarse aún más como el núcleo de los negocios privados y las relaciones internacionales en América Latina.

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La decisión de Abelardo de la Espriella marcará el inicio de un debate histórico sobre la modernidad del país.

Aunque la viabilidad legal está sujeta a la aprobación de un Congreso fragmentado, el debate mismo redefine el mapa del poder.

Bogotá seguirá siendo el corazón institucional irreversible de Colombia, pero compartirá, por primera vez en 140 años, el timón del Ejecutivo con la pujanza portuaria de la Región Caribe.