¿Eres venezolano y estás en Colombia? Esto necesitas para tener tus papeles en regla

La situación migratoria de miles de venezolanos en Colombia ha vuelto a estar en el centro de la conversación después de los anuncios del Gobierno sobre operativos contra extranjeros que se encuentren en situación irregular. Ante este panorama, muchas personas se preguntan qué alternativas existen actualmente para regularizar su permanencia y obtener documentos legales.

Durante los últimos años, el Permiso por Protección Temporal (PPT) fue una de las principales herramientas utilizadas por ciudadanos venezolanos para regularizar su situación en Colombia. Sin embargo, la expedición generalizada de este documento para adultos fue suspendida y actualmente existen condiciones específicas para acceder a él.

¿Qué opciones tienen los venezolanos para regularizarse en Colombia?

Una de las alternativas que actualmente se mantiene para determinados casos es el PPT para menores de edad escolarizados y sus tutores, de acuerdo con la información reportada por Noticias Caracol. Para los adultos que no pueden acceder a este mecanismo, existen otras vías migratorias que dependen de las circunstancias de cada persona.

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Entre ellas aparece la Visa de Visitante (Visa V). Según la información publicada, esta alternativa puede permitir una permanencia regular durante dos años y está dirigida, bajo determinadas condiciones, a personas que ingresaron a Colombia antes de diciembre de 2024, cuentan con pasaporte y pueden demostrar que ya se encontraban en el país antes de esa fecha.

La demostración de permanencia puede realizarse mediante un sello de ingreso o mediante otra evidencia que permita acreditar que la persona ya estaba en Colombia en el periodo requerido. Estos requisitos son importantes porque no todas las personas que actualmente se encuentran en situación irregular necesariamente cumplen las condiciones para esta alternativa.

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Otra posibilidad es solicitar reconocimiento de la condición de refugiado, especialmente para quienes consideran que existen circunstancias que les impiden regresar a Venezuela. Se trata de un procedimiento diferente y puede tomar un periodo considerable de tiempo mientras las autoridades estudian cada caso.

También están disponibles las visas ordinarias para extranjeros, siempre que el solicitante cumpla las condiciones correspondientes. Entre las opciones se encuentran la visa de trabajo, la visa de estudiante y la visa para nómadas digitales.

Para una visa de trabajo, por ejemplo, se requiere contar con un pasaporte vigente y una oferta laboral formal que cumpla con las condiciones exigidas para la contratación de un extranjero. En el caso de la visa de estudiante, se debe acreditar la matrícula en una institución educativa autorizada.

El problema para muchos venezolanos que actualmente no tienen un estatus migratorio regular es que acceder a estas alternativas puede resultar difícil. Uno de los principales obstáculos es precisamente no contar con pasaporte, un documento que puede ser necesario para diferentes trámites migratorios.

A esto se suma el costo de los procedimientos. Las personas que no tienen suficientes recursos económicos pueden encontrar dificultades para asumir las tasas asociadas a determinadas solicitudes de visa.

De acuerdo con el reporte de Noticias Caracol, cerca de 500.000 venezolanos quedaron por fuera del Estatuto Temporal de Protección. En Antioquia, por ejemplo, la situación también ha generado una fuerte presión sobre los servicios destinados a atender a esta población. El informe señala que miles de personas permanecen a la espera de documentos o todavía no han podido iniciar un proceso de regularización.