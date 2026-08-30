¿Tienes mala señal de WiFi? El curioso truco de la moneda que muchos están probando

Cuando la señal de WiFi comienza a fallar, se vuelve lenta o no llega con la misma intensidad a todos los espacios de la casa, muchas personas buscan soluciones rápidas antes de pensar en cambiar el equipo o contratar un plan diferente. En internet circulan numerosos trucos caseros que prometen solucionar estos problemas con elementos que prácticamente todos tienen en casa.

Uno de ellos consiste en colocar una moneda sobre el router WiFi. La idea ha llamado la atención porque, en teoría, un objeto tan pequeño podría modificar la forma en que se distribuyen las ondas de la conexión dentro de una vivienda. Sin embargo, la explicación no cuenta con respaldo tecnológico suficiente para afirmar que realmente aumente la potencia de la señal.

¿Para qué recomiendan poner una moneda sobre el router WiFi?

Quienes defienden este truco sostienen que el metal de la moneda podría influir en la distribución de las ondas del WiFi y ayudar a redirigirlas hacia determinadas zonas de la vivienda. La teoría parte de las propiedades de los metales frente a las ondas electromagnéticas, pero eso no significa que una moneda colocada sobre un router vaya a mejorar automáticamente la conexión.

Publicidad

De hecho, la información publicada advierte que no existe evidencia tecnológica que confirme que este método mejore la señal. Por eso, si notas que tu internet funciona mal, no deberías considerar la moneda como una solución comprobada.

Además, colocar objetos metálicos sobre o cerca del router puede generar el efecto contrario al esperado. Los metales pueden bloquear o desviar las ondas electromagnéticas y dependiendo de su ubicación, afectar la calidad de la conexión.

Publicidad

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la ventilación. Los routers permanecen encendidos durante largos periodos y necesitan disipar el calor que producen sus componentes. Cubrir parcialmente el equipo con objetos podría dificultar esa ventilación y terminar afectando su funcionamiento.

Entonces, si estabas pensando en poner una moneda sobre tu router para conseguir más señal, la recomendación es tomar el supuesto truco con cautela. No hay una garantía de que vaya a funcionar y existen alternativas mucho más relacionadas con la configuración y ubicación del equipo.

Entre las recomendaciones mencionadas para mejorar la conexión están utilizar la banda de 5 GHz cuando sea conveniente, desconectar dispositivos que no estén utilizando la red, ajustar las antenas del router y colocar el equipo en una posición elevada. También es importante evitar lugares donde pueda haber interferencias.

La ubicación del router puede ser especialmente importante. La cocina aparece entre los lugares poco recomendados debido a posibles interferencias, mientras que también se aconseja mantenerlo alejado de objetos metálicos grandes y evitar colocarlo junto a una ventana cuando las redes cercanas puedan interferir con la conexión.