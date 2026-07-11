El detalle junto al ícono del WiFi que explica por qué el internet deja de funcionar

La conexión a internet se convirtió en una herramienta indispensable para el trabajo, el estudio, el entretenimiento y muchas otras actividades del día a día. Por ello, una interrupción inesperada del servicio puede generar molestias e incluso afectar la productividad.

Sin embargo, antes de reiniciar el router varias veces o comunicarse con el soporte técnico del proveedor, conviene prestar atención a un pequeño detalle que suele pasar desapercibido: los indicadores que aparecen junto al ícono del WiFi en el dispositivo.

Puedes leer: El secreto para lograr visibilidad en redes sociales, según experto



Interpretar correctamente estos símbolos permite identificar si el problema está en el equipo, en el router o directamente en la conexión a internet proporcionada por el operador.



De acuerdo con información técnica de fabricantes como Sony, el ícono tradicional de las ondas del WiFi indica que el dispositivo está conectado a una red inalámbrica. Cuando aparece sin ningún símbolo adicional, significa que la conexión funciona con normalidad y es posible navegar por internet, descargar archivos o reproducir contenido sin inconvenientes.

¿Qué significan los símbolos que aparecen junto al ícono del WiFi?

Uno de los indicadores que más dudas genera es la aparición de un signo de exclamación o una cruz junto al ícono del WiFi. Este símbolo indica que el dispositivo logró conectarse correctamente al router, pero que la red no tiene acceso a internet.

Puedes leer: Alerta de ciberseguridad: Las 3 palabras que JAMÁS debes decir al contestar el celular

Publicidad

Esta situación puede deberse a diferentes causas, como una falla del proveedor del servicio, un problema en la configuración del router o una interrupción temporal de la conexión.

Publicidad

Asimismo, este indicador suele aparecer al conectarse a redes públicas con portal cautivo, frecuentes en aeropuertos, hoteles, centros comerciales y cafeterías. En estos casos, el usuario debe abrir el navegador para iniciar sesión, registrarse o aceptar los términos y condiciones antes de obtener acceso a internet.

Los especialistas también recuerdan que la calidad de la señal WiFi depende de diversos factores, entre ellos la ubicación del router, la presencia de paredes u otros obstáculos, el rendimiento del proveedor e, incluso, algunas condiciones ambientales.

En ese sentido, prestar atención a los símbolos que aparecen junto al ícono del WiFi puede ayudar a identificar el origen de la falla y, en muchos casos, evitar llamadas innecesarias al servicio técnico.

Mira también: Joven de 18 años confesó que acabó con la vida de su mamá en Risaralda; por negarle wifi