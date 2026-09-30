El detalle que debes revisar si tu celular se calienta; puedes evitar daños a la batería

Una de las situaciones que pueden presentarse entre las personas que utilizan el celular de manera continua es el aumento de temperatura del dispositivo, una condición que los usuarios pueden notar mientras realizan diferentes actividades cotidianas.

La ejecución de tareas como realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, interactuar en redes sociales, reproducir videos, tomar fotografías, utilizar videojuegos o mantener varias aplicaciones en funcionamiento puede exigir un mayor rendimiento del sistema y generar un incremento en la temperatura del equipo.

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¿Qué pasa dentro de un celular cuando se calienta?

El procesador es uno de los principales componentes relacionados con el aumento de temperatura de un teléfono inteligente, especialmente cuando el dispositivo ejecuta tareas que demandan una mayor capacidad de procesamiento.



De acuerdo con las precisiones brindadas por José Mauricio Miguez Giraldo, ingeniero y docente de la Facultad de Ingeniería de UNICOC, temperaturas de entre 35 °C y 40 °C pueden considerarse aceptables bajo determinadas condiciones de funcionamiento, siempre que el equipo opere con normalidad y no genere molestias al usuario.

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No obstante, el especialista señala que el calor excesivo o la permanencia prolongada de temperaturas elevadas deben considerarse señales de atención sobre el estado del dispositivo.

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¿Qué pasa cuando un celular se sobrecalienta?

La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede afectar diferentes componentes del teléfono. Entre los elementos que pueden verse comprometidos se encuentran la batería y la pantalla.

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El calor excesivo puede acelerar el deterioro de la batería y afectar progresivamente su capacidad para conservar la carga. Asimismo, las altas temperaturas pueden influir en el funcionamiento de la pantalla y otros componentes internos del dispositivo.

De igual manera, una exposición constante al calor puede afectar materiales internos, como adhesivos y sellos utilizados en la construcción del teléfono, dependiendo del modelo y de las condiciones a las que sea sometido.

¿La temperatura del ambiente afecta al celular?

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La temperatura del entorno también puede influir en el funcionamiento del celular. La exposición directa al sol o a fuentes externas de calor dificulta que el dispositivo pueda disipar adecuadamente la temperatura generada durante su funcionamiento.

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Cuando el equipo alcanza temperaturas demasiado elevadas, algunos teléfonos pueden reducir temporalmente el rendimiento del procesador como mecanismo de protección. Esto puede traducirse en una disminución de la velocidad del dispositivo, además de otras funciones de protección.

Por esta razón, es recomendable mantener el celular alejado de la exposición directa al sol y de fuentes externas de calor, especialmente cuando se encuentra realizando tareas que demandan un alto rendimiento.

¿Cómo enfriar un celular?

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Cuando un teléfono presenta un calentamiento fuera de lo habitual, las recomendaciones incluyen interrumpir temporalmente las tareas que requieren un alto consumo de recursos y desconectar el dispositivo de la corriente eléctrica si se encuentra cargándose.

También puede ser conveniente apagarlo y retirar la funda de protección para facilitar la disipación del calor. Posteriormente, se recomienda dejarlo sobre una superficie plana, seca y a temperatura ambiente para permitir que se enfríe de manera gradual.

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Sin embargo, debes evitar introducir el celular en un refrigerador o congelador. Un cambio brusco de temperatura puede generar condensación en determinadas condiciones y afectar los componentes internos del dispositivo. Lo recomendable es permitir que el equipo reduzca su temperatura de forma progresiva y natural.