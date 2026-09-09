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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿Cansado de los mensajes? El truco que no conocías para 'desaparecer' de WhatsApp

¿Cansado de los mensajes? El truco que no conocías para 'desaparecer' de WhatsApp

Cuando una persona quiere desconectarse de la aplicación por un momento o por horas, existen opciones que permiten hacerlo sin afectar la conexión a internet del celular.

Ilustración sobre el truco de WhatsApp para desaparecer de la aplicación y lograr un descanso digital sin desconectar internet
Existen trucos en WhatsApp para aislarte de las notificaciones de la aplicación y lograr un descanso digital sin necesidad de apagar la conexión a internet
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La app de WhatsApp cuenta con distintas herramientas que permiten modificar la experiencia de uso y controlar algunos aspectos de privacidad. Sin embargo, existe un método poco conocido para "pausar" de manera temporal la aplicación sin la necesidad de apagar el WiFi o los datos, mucho menos bloquear personas.

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En varias ocasiones queremos o necesitamos desconectarnos de la app por un par de horas, pero manteniendo activos otros servicios que dependen de la conexión. Adicionalmente, no necesitarás desinstalar la aplicación.

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Puedes leer: La función del celular que deberías desactivar antes de salir de casa; podrían estafarte

¿Cómo dejar de recibir mensajes en WhatsApp sin desinstalar la app?

En celulares Android existe una opción que permite cerrar completamente la aplicación durante el tiempo que necesites. Mientras permanezca detenida, la aplicación no funcionará de manera habitual y los mensajes NO llegarán hasta que vuelvas a activarla.

Para utilizar este método en Android, debes seguir estos pasos:

  • Ingresa a Ajustes en tu celular.
  • Busca el apartado de Aplicaciones.
  • Selecciona WhatsApp dentro de la lista.
  • Pulsa sobre la opción Detener o Forzar detención.
  • Mantén la aplicación cerrada durante el tiempo que quieras desconectarte.

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Mientras efectúes este proceso en la herramienta digital de comunicación, las personas que intenten enviarte mensajes verán un solo check de enviado en sus conversaciones. De esta manera, puedes mantener el internet activo para las demás aplicaciones y no recibirás mensajes de WhatsApp.

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Ojo, porque esto solo funcionará mientras no ingreses a la herramienta. Sin embargo, si decides volver a recibir mensajes de la app, solamente tendrás que abrir la herramienta de mensajería, en presente que no se eliminarán las conversaciones, ni la información que tengas almacenada.

Guía paso a paso para desaparecer de WhatsApp en Android sin apagar el internet del celular
Infografía paso a paso para desconectarte temporalmente de WhatsApp en Android utilizando la función de forzar detención sin apagar tu conexión a internet
Foto: IA

¿Cómo hacerlo en un iPhone?

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Si no cuentas con un celular Android y en su lugar tienes un iPhone, también puedes realizar el truco. El procedimiento para estos dispositivos es diferente, debido a que su sistema operativo no cuenta con la misma opción de detención.

Puedes leer: Este error podría dejarte sin cuenta de WhatsApp: así puedes evitarlo y protegerte

En este caso deberás seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a Ajustes.
  • Desplázate hacia abajo y selecciona General.
  • Pulsa Actualización en segundo plano.
  • Ingresa nuevamente a Actualización en segundo plano y verifica que esté habilitada.
  • Busca WhatsApp en la lista.
  • Desactiva el interruptor la app.

Mantén la opción desactivada durante el tiempo que quieras desconectarte. Para volver a recibir las actualizaciones normalmente, actívala nuevamente en la misma sección.

Tutorial paso a paso para apagar las notificaciones de WhatsApp en iOS iPhone sin desconectar el internet
Infografía ilustrada para apagar las notificaciones de WhatsApp en iPhone desactivando la actualización en segundo plano sin cortar la conexión a internet
Foto: IA

¿Es recomendable utilizar este truco con frecuencia?

Según los expertos, aunque estas alternativas nos permiten pausar la herramienta digital sin desinstalarla, no son las más recomendables para usar de manera frecuente. Debido a que en celulares iPhone, desactivar la actualización en segundo plano puede afectar el funcionamiento habitual de la aplicación.

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Por tal motivo, si solamente quieres reducir las interrupciones durante el día, la aplicación ofrece herramientas propias de privacidad y organización que pueden ayudarte a controlar cómo interactúas con la aplicación sin detenerla por completo.

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Entre las alternativas que puedes aprovechar están:

  • Ocultar el estado en línea: limita la información que otras personas pueden conocer sobre tu actividad.
  • Archivar conversaciones: permite sacar determinados chats de la vista principal sin eliminarlos.
  • Elegir quién puede ver tus estados: ayuda a controlar qué contactos tienen acceso a estas publicaciones.
  • Restringir chats: ofrece otra alternativa para gestionar determinadas conversaciones.
  • Silenciar notificaciones: permite tomarte un descanso de los avisos sin cerrar la app.

Con estas opciones puedes reducir las interrupciones y controlar mejor tu actividad en WhatsApp, mientras mantienes el internet del celular disponible para navegar, utilizar otras aplicaciones o realizar tus actividades habituales.

Guía gráfica con trucos de WhatsApp para ocultar estado en línea, silenciar notificaciones y restringir chats para descanso digital
Infografía explicativa con opciones de privacidad en WhatsApp para ocultar el estado en línea, restringir chats y silenciar notificaciones para desconectarte
Foto: IA

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