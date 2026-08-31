Este error podría dejarte sin cuenta de WhatsApp: así puedes evitarlo y protegerte

WhatsApp es una de las herramientas de mensajería más populares en la actualidad. Sin embargo, un descuido al cambiar de celular puede dificultar el acceso a la cuenta y dejar al usuario sin posibilidad de utilizar el servicio temporalmente.

Uno de los errores más comunes ocurre al cambiar de celular o de número telefónico. Por ejemplo, si se desactiva la tarjeta SIM del teléfono anterior antes de completar la verificación en el nuevo dispositivo, podría ser más difícil recibir el código necesario para iniciar sesión.

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Para evitar inconvenientes, la plataforma cuenta con herramientas de seguridad que permiten transferir la información de una cuenta de un dispositivo a otro. De esta manera, los usuarios pueden conservar sus conversaciones, fotos, grupos y otros datos.



¿Cómo cambiar de celular sin perder la cuenta?

Si necesitas transferir tu cuenta de un celular Android a otro dispositivo con el mismo sistema operativo, puedes utilizar la función de transferencia directa. Durante este proceso, el teléfono antiguo debe permanecer encendido, ya que será necesario escanear un código QR con el nuevo dispositivo.

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Además de la transferencia directa mediante código QR, WhatsApp ofrece otras alternativas, como restaurar una copia de seguridad almacenada en tu cuenta de Google. También es posible utilizar las opciones disponibles para trasladar el historial de chats.

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La migración entre diferentes sistemas operativos, como iPhone y Android, también es posible bajo las condiciones establecidas por la aplicación. Este proceso permite conservar elementos como los chats, los grupos, la información de la cuenta y otros datos compatibles con la transferencia.

Si decides mantener el mismo número telefónico en el nuevo dispositivo, el proceso consiste en instalar la aplicación y registrar nuevamente tu línea. Para completar la verificación, necesitarás recibir el código de confirmación correspondiente.

Si previamente configuraste la verificación en dos pasos, WhatsApp podría solicitar información adicional para confirmar tu identidad. En ese caso, el sistema puede pedir la contraseña de esta función o utilizar otros mecanismos de recuperación disponibles en la cuenta.

La nueva modalidad de estafa en WhatsApp comienza con un simple mensaje y preocupa a los expertos Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow

¿Qué puedes hacer si no te llega el código de verificación?

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Si estás intentando iniciar sesión y el código de verificación no llega, WhatsApp recomienda realizar algunas comprobaciones antes de volver a solicitarlo.

Lo primero es verificar que el número telefónico y el código de país ingresados sean correctos. También puedes comprobar que la tarjeta SIM esté activa y pueda recibir mensajes o llamadas.

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Si el problema continúa, puedes reiniciar el dispositivo y comprobar que tengas una conexión adecuada a la red móvil. WhatsApp también ofrece alternativas para recibir el código mediante una llamada telefónica cuando esta opción se encuentre disponible.

Seguir estas recomendaciones puede facilitar el proceso de cambio de dispositivo y ayudar a conservar la información asociada a tu cuenta sin inconvenientes.