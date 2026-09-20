Este es el truco definitivo para ponerle un tatequieto a los mensajes de spam

El crecimiento de los mensajes de spam en los celulares se ha convertido en una problemática recurrente para los usuarios. Aunque las llamadas suelen captar mayor atención debido a la interrupción que generan en la rutina diaria, este tipo de comunicaciones también puede ser utilizado para intentar cometer fraudes.

Los mensajes de texto maliciosos emplean diversas estrategias dirigidas a manipular la conducta de los destinatarios. Uno de los recursos más frecuentes es generar una sensación de urgencia mediante expresiones que advierten sobre el bloqueo inminente de cuentas o solicitan realizar determinadas acciones de manera inmediata.

Puedes leer: IMÁGENES del iphone 18 Pro y la versión plegable; precio y características



El propósito central de esta táctica es conseguir que el usuario reaccione de forma apresurada, sin verificar previamente la autenticidad de la notificación o la identidad de quien la envía.



¿Qué sucede con la mayoría de mensajes de spam?

Al interactuar con este tipo de mensajes, las personas pueden exponerse al riesgo de suministrar información confidencial o acceder a enlaces que redirigen hacia sitios web fraudulentos.

En estas plataformas falsas, los ciberdelincuentes pueden intentar obtener credenciales de acceso, datos financieros u otra información personal. En algunos casos, también pueden promover la descarga o instalación de programas maliciosos en el teléfono inteligente.

Publicidad

En cuanto a la obtención de los números telefónicos, los emisores de mensajes no deseados pueden recurrir a métodos automatizados que generan secuencias numéricas de forma aleatoria. También pueden obtener datos a través de bases de información recopiladas mediante formularios digitales, concursos, programas de fidelización o información publicada abiertamente en redes sociales.

Publicidad

Recomendaciones contra los mensajes de spam

Para reducir el riesgo de fraude a través de mensajes de spam, se recomienda adoptar algunas medidas de prevención:

Evitar la interacción directa: No se deben responder estos mensajes ni ingresar a los enlaces incluidos en ellos. Interactuar con el contenido puede confirmar que la línea telefónica está activa y generar nuevos intentos de contacto.

No se deben responder estos mensajes ni ingresar a los enlaces incluidos en ellos. Interactuar con el contenido puede confirmar que la línea telefónica está activa y generar nuevos intentos de contacto. Resguardar información sensible: Ante cualquier duda sobre la autenticidad de una notificación, es importante verificarla directamente a través de los canales oficiales de la entidad correspondiente. No se deben entregar contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios u otra información confidencial mediante enlaces recibidos por mensaje.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de una notificación, es importante verificarla directamente a través de los canales oficiales de la entidad correspondiente. No se deben entregar contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios u otra información confidencial mediante enlaces recibidos por mensaje. Reportar la irregularidad: Cuando el servicio telefónico lo permita, se recomienda reportar al operador móvil la recepción de mensajes no deseados o sospechosos.

Puedes leer: La IA puede llevarte a los años 80: así puedes crear tu propio retrato con ChatGPT

¿Qué hacer si soy víctima de una estafa por mensaje de texto?

Si una persona fue víctima de un esquema de phishing o ingresó sus datos en un portal no autorizado, es recomendable actuar rápidamente para reducir las posibles consecuencias: