iOS 27 ya se puede descargar: descubre si tu iPhone es compatible y qué cambia hoy mismo

Apple inició oficialmente el despliegue de la versión final de iOS 27 para millones de usuarios en todo el mundo. Tras la reciente presentación de nuevos dispositivos como el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, la firma tecnológica libera su nueva actualización del sistema operativo.

A diferencia de entregas enfocadas en rediseños drásticos, iOS 27 centra su propuesta principal en la estabilidad, la velocidad de respuesta y la solución de inconvenientes registrados en iOS 26.

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Al instalar esta actualización, notarás una mayor fluidez en la interacción cotidiana con tu dispositivo.



De acuerdo con las mediciones del sistema, las aplicaciones se abren y se gestionan hasta un 30 % más rápido, la carga de fotografías nuevas en la biblioteca de Fotos se acelera hasta un 70 % y las transferencias inalámbricas mediante AirDrop ganan hasta un 80 % de velocidad.



Además, dentro del menú de Ajustes se incluye un regulador que te permite graduar el nivel de transparencia u opacidad de la interfaz Liquid Glass según tu preferencia personal.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 27?

Una de las principales novedades sobre la compatibilidad de iOS 27 es que mantiene la misma lista de dispositivos soportados que la versión anterior. Si tu iPhone pudo actualizarse el año pasado a iOS 26, podrá instalar la versión de este año sin ningún impedimento.

El modelo más antiguo que puede instalar iOS 27 es el iPhone 11; cualquier generación anterior a este terminal queda excluida del soporte oficial y no recibirá el nuevo software.

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La lista oficial de teléfonos compatibles confirmada por Apple se compone de los siguientes modelos:

Serie iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

Serie iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

Serie iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Serie iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Serie iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Serie iPhone 16: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Serie iPhone 17 y variantes: iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Modelos recientes y especiales: iPhone SE (2.ª y 3.ª generación o posteriores), iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo.

Es importante destacar que poder actualizar a iOS 27 no significa tener acceso a todas las herramientas de inteligencia artificial.

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Las características avanzadas de Apple Intelligence y la nueva versión de Siri AI están reservadas exclusivamente para los modelos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y para toda la línea iPhone 16 o posterior.

Por esta razón, terminales como el iPhone 11, 12, 13 o 14 recibirán la optimización de velocidad de iOS 27, pero no contarán con las funciones de Apple Intelligence.

¿Cuáles son las principales novedades y funciones de iOS 27?

Además de las optimizaciones de rendimiento interno, la actualización de iOS 27 añade herramientas orientadas a la seguridad familiar, el control de privacidad y el uso de la inteligencia artificial:

Siri AI y herramientas inteligentes: Siri se renueva para mantener conversaciones más complejas, comprender el contexto del usuario y operar entre distintas aplicaciones de manera similar a ChatGPT. Su disponibilidad inicial está limitada al idioma inglés y se desplegará en español más adelante en el año, manteniéndose fuera de Europa de forma temporal a la espera de ajustes legislativos. Por su parte, Apple Intelligence integra la generación de imágenes con Image Playground, ajustes automáticos en la app Fotos (Extender y Reencuadrar), el análisis de entornos mediante Visual Intelligence y una función en la app de contraseñas para unificar y cambiar múltiples claves por una sola más segura. Nuevo control parental: Introduce la creación de cuentas de menor vinculadas a tutores adultos, bloqueo directo de sitios web o aplicaciones, aprobación remota de solicitudes y restricciones en la comunicación por llamadas, Mensajes o FaceTime, junto a límites específicos en la herramienta Tiempo de Uso. Pases personalizados en Cartera (Wallet): Permite diseñar pases digitales propios para eventos o accesos que no incorporen integración nativa en la aplicación. Privacidad en la app Buscar: Ahora puedes elegir compartir tu ubicación durante un intervalo personalizado, establecer una hora para detener el envío de señal o transmitir tu posición hasta el final del día sin enviar notificaciones. Reproducción de vídeo en CarPlay: Los desarrolladores podrán incluir funciones de búsqueda de vídeo para ver contenidos mediante AirPlay cuando el vehículo se encuentre estacionado. Gestión de líneas entre iPhone: Permite alternar la misma línea telefónica entre dos terminales iPhone diferentes, dependiendo de la compatibilidad que ofrezca cada operadora de telefonía.

iOS 27: lista completa de iPhone compatibles, novedades de rendimiento y cómo actualizar Foto: Apple

iOS 27: lista completa de iPhone compatibles, novedades de rendimiento y cómo actualizar Foto: Apple

iOS 27: lista completa de iPhone compatibles, novedades de rendimiento y cómo actualizar Foto: Apple

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¿A qué hora sale iOS 27 y cómo preparar tu iPhone para actualizar?

La fecha de salida oficial de iOS 27 se fijó para hoy, lunes 14 de septiembre de 2026. Las horas estimadas de liberación varían según la franja horaria de cada país:

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10:00 horas: Estados Unidos (California).

Estados Unidos (California). 11:00 horas: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. 12:00 horas: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 13:00 horas: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. 14:00 horas: Argentina y Uruguay.

Argentina y Uruguay. 18:00 horas: Islas Canarias (España) y Portugal.

Islas Canarias (España) y Portugal. 19:00 horas: España (península, Baleares, Ceuta y Melilla).

Para garantizar que la descarga e instalación se lleven a cabo sin interrupciones, conviene seguir estos pasos de preparación en tu teléfono:

Realiza una copia de seguridad: Respalda tus información en iCloud o en tu ordenador para proteger tus imágenes, conversaciones y archivos antes de iniciar el proceso.

Respalda tus información en iCloud o en tu ordenador para proteger tus imágenes, conversaciones y archivos antes de iniciar el proceso. Libera espacio de almacenamiento: iOS 27 requiere varios gigabytes libres para su instalación. Borra aplicaciones sin usar o vacía la papelera de la app Fotos. Si vas justo de espacio, puedes conectar el iPhone mediante cable a un Mac (a través del Finder) o a un PC (con la app Dispositivos Apple) para actualizar desde el ordenador consumiendo menos espacio en el móvil.

iOS 27 requiere varios gigabytes libres para su instalación. Borra aplicaciones sin usar o vacía la papelera de la app Fotos. Si vas justo de espacio, puedes conectar el iPhone mediante cable a un Mac (a través del Finder) o a un PC (con la app Dispositivos Apple) para actualizar desde el ordenador consumiendo menos espacio en el móvil. Instala previamente iOS 26.6.2 : Contar con la versión más reciente de iOS 26 reduce el tamaño final de la descarga de iOS 27 al tener aplicados los últimos parches de seguridad.

: Contar con la versión más reciente de iOS 26 reduce el tamaño final de la descarga de iOS 27 al tener aplicados los últimos parches de seguridad. Verifica la batería y la conexión: Conecta el teléfono a una red Wi-Fi estable y asegúrate de superar el 50 % de batería o mantener el dispositivo enchufado a la corriente. Si la red va lenta, reiniciar el router antes de comenzar puede facilitar la transferencia.

Una vez disponible la actualización en tu territorio, la instalación se realiza accediendo a Ajustes > General > Actualización de software y seleccionando la opción para descargar la versión final de iOS 27 en tu dispositivo.

