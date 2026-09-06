¿Cuándo comienza la preventa del iPhone 18 y cuánto costaría? Esta sería la fecha

Apple se prepara para revelar su nueva generación de dispositivos durante el evento que se realizará el miércoles 9 de septiembre de 2026. Bajo el lema “Surprise and Shine”, la compañía tecnológica de Cupertino centrará la atención en la presentación del iPhone 18 Pro.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, las reservas del iPhone 18 Pro no comenzarán el viernes inmediatamente posterior a la presentación.

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La razón de este cambio estaría relacionada con el calendario de este año, ya que el viernes siguiente a la keynote coincide con el 11 de septiembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001.



Aunque no se trata de un feriado federal, el 11 de septiembre es una fecha de recordación nacional en Estados Unidos. Según los reportes que han circulado, Apple habría optado por modificar su calendario de reservas para evitar que el lanzamiento comercial coincidiera con esta conmemoración.

¿Por qué Apple cambiaría el día de reserva del nuevo iPhone en 2026?

Según información publicada por el portal alemán Macwelt y difundida posteriormente por Macworld, la apertura de las preventas del iPhone 18 Pro se realizaría el sábado 12 de septiembre de 2026.

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Este cambio también tendría un antecedente. En 2015, cuando Apple presentó los iPhone 6s y iPhone 6s Plus, las reservas comenzaron un sábado 12 de septiembre, en lugar del viernes habitual.

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El reporte señala que las preventas de los nuevos dispositivos podrían habilitarse a la medianoche del sábado 12 de septiembre, en horario del Pacífico. Esto representaría un cambio frente al horario tradicional de las 5:00 a. m. en esa misma zona horaria.

No obstante, Apple todavía no ha confirmado oficialmente ni la fecha ni el horario de apertura de las reservas.

¿Cuánto costará el iPhone 18?

Apple mantiene el hermetismo sobre el precio de esta nueva línea de productos. Sin embargo, el sitio especializado PhoneArena recogió información atribuida a la división egipcia de Vodafone, que habría mostrado un precio inicial equivalente a más de 3.000 dólares.

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Por otro lado, datos procedentes de la misma operadora en Australia situaban el costo del dispositivo cerca de los 2.600 dólares.

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Uno de los factores que podría influir en el precio sería el aumento en los costos de los componentes. De acuerdo con estimaciones atribuidas a TechInsights y citadas por The Wall Street Journal, Apple necesitaría incrementar el precio del nuevo iPhone en alrededor de 270 dólares para mantener un margen bruto cercano al 50 %.

Sin embargo, ninguna de estas cifras ha sido confirmada por Apple, por lo que será necesario esperar a la presentación oficial para conocer el precio definitivo del dispositivo.