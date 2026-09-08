El cambio de Apple con el iPhone 18 que arruinará los planes de millones de usuarios

El mercado tecnológico se prepara para un terremoto sin precedentes. Si tenías planeado renovar tu actual teléfono y estabas esperando la llegada del iPhone 18 estándar, tenemos una noticia que va a cambiar por completo tus planes de compra.

Por primera vez en más de una década, la compañía de la manzana ha decidido romper su tradición más sagrada. Apple no lanzará el iPhone 18 base en su habitual evento de presentación de septiembre.

Esta decisión histórica responde a un cambio radical en la estrategia de producción y distribución de la firma de Cupertino.

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El catálogo de dispositivos bajo el nuevo sistema operativo iOS 27 se dividirá en dos ventanas de lanzamiento completamente diferentes. Esta fragmentación tiene como objetivo prioritario segmentar de forma agresiva su catálogo de seis modelos y evitar que sus propios teléfonos compitan entre sí en las estanterías de las tiendas.

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El nuevo calendario de lanzamientos de Apple

La tradicional ventana de septiembre ya no será para todos. Fuentes de la cadena de suministro confirman que la keynote principal se reservará exclusivamente para la gama más alta y prohibitiva. En este evento sí veremos el debut del iPhone 18 Pro, el gigantesco iPhone 18 Pro Max y el esperadísimo iPhone Ultra, el primer dispositivo plegable de la marca.

¿Qué pasará entonces con el modelo de entrada? El iPhone 18 normal, el económico iPhone 18e y la segunda generación del iPhone Air han sido retrasados oficialmente.

La nueva fecha de lanzamiento estimada para estos tres modelos base se traslada a la primavera de 2027, específicamente entre los meses de marzo y abril. El objetivo comercial es permitir que los modelos Pro brillen con total libertad durante la campaña navideña.

Más allá del marketing, existen dos graves problemas técnicos en la cadena de montaje que han obligado a tomar esta decisión.

El primer culpable es el revolucionario procesador A20 Pro. Este componente está siendo fabricado por la empresa TSMC utilizando un proceso de 2 nanómetros. Al ser una tecnología tan avanzada, la tasa de éxito en la producción inicial es muy baja. Apple ha decidido priorizar y reservar todos los chips funcionales para sus smartphones más costosos.

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El segundo factor crítico es la crisis de la memoria RAM necesaria para ejecutar las funciones locales de Inteligencia Artificial.

El sistema Apple Intelligence requiere un mínimo de 12 GB de memoria con un empaquetado especial denominado WMCM. La escasez mundial de estos componentes específicos ha obligado a la compañía a sacrificar la producción en masa del modelo estándar para asegurar el stock de las variantes Pro.

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Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max son los únicos teléfonos tradicionales que Apple pondrá a la venta de forma inmediata tras su presentación de septiembre.

Teléfonos que puedes comprar o comparar este mes

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: Son las estrellas absolutas del evento de septiembre. Si buscas dar el salto a la tecnología más avanzada del mercado, con el nuevo chip A20 Pro y 12 GB de RAM dedicados a la Inteligencia Artificial local, estos son los modelos que debes comparar. Las reservas se abren este mismo fin de semana.

Son las estrellas absolutas del evento de septiembre. Si buscas dar el salto a la tecnología más avanzada del mercado, con el nuevo chip A20 Pro y 12 GB de RAM dedicados a la Inteligencia Artificial local, estos son los modelos que debes comparar. Las reservas se abren este mismo fin de semana. iPhone Ultra (Plegable): El modelo más innovador y costoso de la presentación de Apple. Debes seguirlo de cerca si quieres comparar el primer smartphone plegable de la marca frente a competidores ya asentados en ese sector.

El modelo más innovador y costoso de la presentación de Apple. Debes seguirlo de cerca si quieres comparar el primer smartphone plegable de la marca frente a competidores ya asentados en ese sector. iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: La mejor opción de compra inteligente para este mes. Con la llegada de la nueva generación, estos modelos experimentarán una rebaja inmediata de precio en la mayoría de distribuidores. Son dispositivos increíblemente potentes que ya cuentan con las funciones principales de Apple Intelligence, por lo que compararlos con los nuevos iPhone 18 Pro te dirá si realmente vale la pena gastar la diferencia.

Modelos de iPhone que NO podrás comprar este mes