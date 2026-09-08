Bogotá ofrece hasta 50% de descuento en impuestos para deudores morosos

La Alcaldía de Bogotá puso sobre la mesa una propuesta que busca dar un giro a la infraestructura de la ciudad. Se trata del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, una iniciativa presentada ante el Concejo de Bogotá que busca modernizar la infraestructura de la ciudad, atraer inversiones frescas y generar nuevos puestos de empleo.

Este proyecto tiene dos caras fundamentales que debes conocer detalladamente: por un lado, una modernización del alumbrado público y, por el otro, un robusto esquema de descuentos tributarios para más de un millón de contribuyentes morosos.

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¿Cómo funciona el descuento del 50 % para deudores de impuestos en Bogotá?

Si tienes obligaciones tributarias pendientes en la capital, la Secretaría de Hacienda te propone una alternativa muy atractiva para ponerte al día.



La propuesta establece que si pagas el 100 % del capital adeudado de cualquier impuesto y de cualquier vigencia (es decir, el año de la deuda), recibirás de inmediato un descuento del 50 % en los intereses y en las sanciones que se te hayan acumulado.

Este beneficio representa un verdadero salvavidas financiero para más de un millón de personas que actualmente se encuentran en mora con el Distrito.

Sin embargo, debes tener muy presente el calendario si quieres aprovechar esta oportunidad: la fecha límite que ha propuesto la administración distrital para acogerse a este beneficio es el 18 de diciembre de 2026.

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No dejes pasar el tiempo, ya que este esquema requiere la aprobación final del Concejo de Bogotá, donde actualmente se discute detalladamente la reforma tributaria.

Además de este gran beneficio, la propuesta de la Alcaldía contempla otros alivios importantes si eres un emprendedor o comerciante.

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El proyecto plantea la eliminación definitiva del ReteIca para aquellos emprendedores que realicen sus transacciones y reciban pagos a través de tarjetas de débito y crédito.

Asimismo, se propone eliminar por completo el impuesto de Publicidad Exterior Visual y el impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

Con esto, se busca dinamizar la economía local, atrayendo nuevas inversiones y ayudando a generar empleo.

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¿Quiénes deben pagar la sobretasa del alumbrado público y cuánto costará?

La otra gran columna del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 es la transformación del alumbrado público de la ciudad.

La meta de la administración es convertir el sistema actual en una infraestructura inteligente equipada con tecnología LED, sistemas avanzados de telegestión y una robusta red de internet de las cosas (IoT).

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Según la Alcaldía de Bogotá, esto no solo iluminará las calles, sino que mejorará directamente la seguridad, fortalecerá la conectividad urbana y hará mucho más eficiente la movilidad de todos los ciudadanos.

De hecho, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, enfatizó que este es un "proyecto para la ciudad" enfocado en el futuro, cuyos frutos a largo plazo superarán la duración de la actual administración de Carlos Fernando Galán.

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Ahora bien, para financiar este moderno sistema tecnológico, se ha propuesto la creación de una sobretasa al impuesto predial.

Esta contribución se cobrará con tarifas completamente diferenciadas según el uso que le des a tu predio y las características del mismo.

Si perteneces a los sectores más vulnerables de la población, puedes estar tranquilo: las viviendas y los pequeños comercios ubicados en los estratos 1, 2 y 3 no pagarán esta sobretasa del alumbrado público. Su tarifa será exactamente de cero pesos.

Para los predios que sí están obligados a pagar la contribución, se han proyectado los siguientes cobros promedios mensuales:

Estrato 4: Se estima un pago promedio equivalente a $11.000 mensuales.

Se estima un pago promedio equivalente a $11.000 mensuales. Estrato 5: Se estima un pago promedio equivalente a $19.000 mensuales.

Se estima un pago promedio equivalente a $19.000 mensuales. Estrato 6: Se estima un pago promedio equivalente a $29.000 mensuales.

Se estima un pago promedio equivalente a $29.000 mensuales. Predios comerciales: El promedio de pago mensual estimado equivale a $67.000.

Un detalle técnico muy importante que debes tener en cuenta es el método de recaudo: este pago se realizará directamente de forma integrada dentro del impuesto predial y no de manera mensual en la factura de tus servicios públicos.

Esto simplificará enormemente el trámite para los propietarios y comercios de la ciudad que deban aportar al sostenimiento y modernización tecnológica de Bogotá.