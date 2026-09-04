¿Multado en Bogotá? Truco de la Secretaría de Movilidad para pagar el 50% de tu comparendo

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó cuáles son los beneficios disponibles para el 2026 para quienes cuenten con multas o infracciones por incumplir las normas de tránsito. De esta manera, podrás obtener un alivio para tu bolsillo.

Para aplicar estos beneficios, debes realizar los cursos pedagógicos obligatorios. Este proceso educativo busca que tú, como conductor, reflexiones sobre la vía. El fin es que “comprendan el sentido de las normas de tránsito y las respeten” .

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Esta capacitación dura aproximadamente dos horas; debes realizar tu inscripción y agendarte con anterioridad. Es importante aclarar que debes asistir a un curso individual por cada comparendo que tengas; esto quiere decir que, si por ejemplo cuentas con tres infracciones, debes asistir a tres cursos.



El descuento que te da la Secretaría Distrital de Movilidad tiene un tiempo establecido; si no realizas el pago del comparendo con descuento en las fechas estipuladas, perderás el descuento y deberás pagar la totalidad.

Adicionalmente, te expones a cobros coactivos de la entidad y tampoco podrás renovar tu licencia de conducción y mucho menos realizar traspasos de tus vehículos.

¿Cómo agendar el curso pedagógico de la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

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Si recibiste una multa de tránsito en Bogotá, puedes acceder de esta manera a un descuento realizando el curso pedagógico:



La inscripción es gratuita: no necesitas pagarle a ningún intermediario para programar tu cita.

no necesitas pagarle a ningún intermediario para programar tu cita. Regístrate en el RUNT: para realizar el proceso debes estar previamente registrado en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito.

para realizar el proceso debes estar previamente registrado en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito. Programa tu cita: puedes hacerlo directamente a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. También puedes llamar al (601) 3649400 y seleccionar la opción 2.

puedes hacerlo directamente a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. También puedes llamar al (601) 3649400 y seleccionar la opción 2. Elige el punto de atención: tienes varias alternativas para realizar el curso de manera presencial, entre ellas Edificio Restrepo, Fontibón Centro y Centro de Servicios de Calle 13.

tienes varias alternativas para realizar el curso de manera presencial, entre ellas Edificio Restrepo, Fontibón Centro y Centro de Servicios de Calle 13. Otras sedes disponibles: también puedes asistir a Tintal Plaza, San Rafael o Paloquemao, según la opción que más te convenga.

también puedes asistir a Tintal Plaza, San Rafael o Paloquemao, según la opción que más te convenga. Espera la liquidación: el valor que debes pagar se genera automáticamente después de que certifiquen tu asistencia al curso.

el valor que debes pagar se genera automáticamente después de que certifiquen tu asistencia al curso. Realiza el pago: puedes hacerlo de manera virtual a través del portal web de la Secretaría Distrital de Movilidad o, si lo prefieres, acercarte al Banco de Occidente o a su red de corresponsales bancarios.

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¿Cuáles son los plazos para obtener el 50% de descuento en comparendos?

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Si el comparendo que te impusieron fue físico en la vía pública por un agente de tránsito, tienes cinco días hábiles. Al realizar tu curso y pago en ese plazo, obtendrás una rebaja del 50 % de la sanción.

El descuento puede cambiar si no realizas el pago en el tiempo establecido: entre los días 6 y 20 hábiles, el beneficio será del 25 %.

Si recibiste una o varias fotomultas u otros partes electrónicos, el tiempo establecido para aplicar a ellos cambia. Vas a contar con un plazo de 11 días hábiles desde que recibiste la notificación.

El descuento en este caso sería del 50 %, pero si te pasas y pagas entre los 12 y los 26 días hábiles siguientes, el descuento será del 25 %.