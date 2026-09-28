Abren pagos de subsidio escolar en DaviPlata y TuLlave para estudiantes en Bogotá

Si tu hijo estudia en un colegio oficial de Bogotá y es beneficiario de los apoyos del Distrito, esta información te interesa directamente.

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó el inicio del tercer ciclo del año 2026 para la entrega del Subsidio de Transporte Escolar.

Esta iniciativa busca respaldar la asistencia continua y la permanencia de las niñas, niños y jóvenes en las aulas de clase de la ciudad. Para garantizar la cobertura de este ciclo, el Distrito destinó un total de $6.689 millones de pesos, presupuesto que se distribuirá entre miles de hogares focalizados.

Puedes leer: Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula



¿Quiénes reciben el Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá y cuál es el monto asignado?

En esta etapa del programa, el beneficio llegará a un total de 21.113 estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de la capital.



Para hacer la entrega del dinero, la Secretaría de Educación organizó el pago a través de dos canales principales: la plataforma digital DaviPlata y la tarjeta personalizada TuLlave-SITP.

La mayor concentración de beneficiarios se encuentra en la modalidad de DaviPlata, donde hay vinculados 14.669 estudiantes. Para esta vía, el Distrito asignó una inversión que asciende a $5.613.128.200.

Por otro lado, un grupo compuesto por 6.444 estudiantes recibirá la ayuda económica directamente en su tarjeta personalizada TuLlave, opción que cuenta con un recurso asignado de $1.076.347.800.

Publicidad

Si te preguntas cuánto dinero recibirás por tu hijo, debes saber que no existe un pago único ni igual para todas las familias.

La entidad educativa aclaró que el valor exacto abonado en cada ciclo se calcula en función de los días de asistencia efectivos del estudiante al colegio.

Publicidad

Adicionalmente, si el beneficiario es menor de 14 años, la Secretaría incluye un subsidio complementario destinado a cubrir el transporte de un acudiente o acompañante.

¿Cuáles son las fechas de pago del subsidio en DaviPlata y TuLlave?

Si necesitas programar la retirada o recarga de este dinero, debes prestar mucha atención a los calendarios oficiales, ya que las fechas varían dependiendo de la modalidad que tenga asignada tu familia.

Para la modalidad DaviPlata (14.669 estudiantes): los giros económicos están habilitados para su redención desde el 21 de septiembre y permanecerán disponibles hasta el 20 de octubre de 2026. Cuentas con un margen amplio para realizar la transacción, pero es clave no dejar pasar el día límite.

los giros económicos están habilitados para su redención desde el 21 de septiembre y permanecerán disponibles hasta el 20 de octubre de 2026. Cuentas con un margen amplio para realizar la transacción, pero es clave no dejar pasar el día límite. Para la modalidad TuLlave-SITP (6.444 estudiantes): la ventana de atención es diferente y más corta. La activación y la recarga del saldo en los puntos autorizados del sistema se deben realizar entre el 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.

Si dejas vencer estos plazos estipulados por la entidad, el trámite de recarga o la disponibilidad del saldo podría sufrir alteraciones o demoras.

¿Cómo reclamar el dinero y por qué debes revisar tus datos en el SIMAT?

El proceso de reclamación varía según el método que te corresponda. En primer lugar, la Secretaría de Educación enviará una notificación mediante mensaje de texto al número de celular que registraste en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) para avisarte que el abono ya está disponible.

Proceso en DaviPlata : como acudiente titular debes ingresar a la aplicación móvil o a la página web de DaviPlata digitando tu documento de identidad y clave. Tras verificar el saldo disponible, puedes hacer el retiro en efectivo sin costo alguno en cualquier cajero automático de la red Davivienda, o acudiendo a puntos autorizados como Reval y Punto Red.

: como acudiente titular debes ingresar a la aplicación móvil o a la página web de DaviPlata digitando tu documento de identidad y clave. Tras verificar el saldo disponible, puedes hacer el retiro en efectivo sin costo alguno en cualquier cajero automático de la red Davivienda, o acudiendo a puntos autorizados como Reval y Punto Red. Proceso en TuLlave-SITP: debes llevar la tarjeta personalizada del estudiante hasta una taquilla o dispositivo automático del sistema de transporte. Allí debes validar la tarjeta, seleccionar el apartado de transacciones virtuales, elegir la opción del convenio de la Secretaría de Educación y confirmar la recarga. La sugerencia oficial es que verifiques el saldo cargado antes de abordar el transporte público.

Puedes leer: Así puedes saber en qué grupo del RUI estás: paso a paso en Ventanilla Social

Publicidad

Por último, debes asegurarte de que la información de tu hogar esté completamente al día en el SIMAT.

Para DaviPlata es fundamental contar con el número celular activo del acudiente, mientras que para TuLlave se exige registrar el documento de identidad vigente del estudiante.

Publicidad

Si te mudaste, cambiaste de teléfono o tu hijo renovó su documento, debes solicitar la actualización de datos directamente en la secretaría académica del colegio oficial correspondiente.

Tener datos desactualizados no causará la pérdida del beneficio, pero sí provocará retrasos en el cobro o en la activación del subsidio.

