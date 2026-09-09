Apple ha vuelto a captar la atención de la industria tecnológica en su tradicional keynote anual celebrada en su sede de Cupertino, California, bajo el lema «Surprise and shine».

El encuentro marcó además un hito institucional al ser la primera gran presentación liderada por John Ternus como nuevo CEO de la compañía, tras la transición de Tim Cook a la presidencia ejecutiva.

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Más allá de los cambios directivos, las miradas del sector se fijaron en la evolución estética y técnica del buque insignia de la marca y en la confirmación de una variante de pantalla flexible que abre una nueva etapa en su catálogo.



¿Cómo es el iPhone 18 Pro y qué novedades trae en pantalla y cámaras?

El nuevo iPhone 18 Pro mantiene la icónica línea de diseño de la marca con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas, situándose como uno de los modelos más compactos de su categoría.

Sin embargo, la pantalla evoluciona al integrar tecnología OLED LTPO+, pensada para ofrecer una mayor eficiencia energética y optimizar la autonomía del dispositivo. Además, la interfaz frontal presenta cambios visuales al reducir el tamaño de la Dynamic Island.

El apartado fotográfico protagoniza el avance más destacado de la generación. Por primera vez en la historia de la marca, la cámara principal de 48 megapíxeles incorpora un diafragma físico de apertura variable, compuesto por seis láminas poliméricas cortadas por láser.

IMÁGENES del iphone 18 Pro y la versión plegable; precio y características Foto: Apple USA

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Este mecanismo ajusta la entrada de luz y permite un control preciso de la profundidad de campo, mejorando el desenfoque del fondo (bokeh) en retratos y ofreciendo mayor nitidez en tomas nocturnas o grabación de vídeo.

El conjunto fotográfico posterior se completa con un sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo x2 de 48 megapíxeles, mientras que la cámara frontal incluye un sensor cuadrado de 18 megapíxeles.

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En su interior, el dispositivo estrena el procesador Apple A20 Pro fabricado en un proceso de 2 nanómetros, acompañado por el módem C2 propio de la compañía para reducir el consumo de conectividad 5G y Wi-Fi 7.

La batería alcanza hasta 45 horas de reproducción de vídeo en el modelo con eSIM y ofrece carga rápida del 50% en 15 minutos.

El iPhone 18 Pro sale al mercado en colores borgoña (cereza), plata, azul y negro, partiendo de un precio oficial de 1.469 euros para la versión de 256 GB de almacenamiento.

IMÁGENES del iphone 18 Pro y la versión plegable; precio y características Foto: Apple USA

Asimismo, los reportes de la industria señalan que la versión básica estándar del iPhone 18 podría no llegar hasta el próximo año.

¿Existe una versión del iPhone plegable y cuáles son sus características y precio?

Sí, la compañía de la manzana ha confirmado las filtraciones del sector al anunciar su primer teléfono inteligente plegable, identificado de forma previa en reportes de la industria con denominaciones como iPhone Duo, iPhone Ultra o iPhone Fold.

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Este dispositivo representa el mayor cambio de formato en el teléfono de la marca desde su lanzamiento en 2007.

¿Hay versión plegable del iPhone 18? Novedades del iPhone Ultra, cámaras y diferencias con el Pro Foto: Apple USA

El terminal adopta un diseño tipo libro o formato pasaporte que incorpora una bisagra magnética en su estructura de plegado.

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Cuando está cerrado, el usuario dispone de una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas, mientras que al desplegarse muestra un panel interior flexible de 7,8 pulgadas que acerca la experiencia de uso a la de un iPad.

Debido a su perfil ultradelgado, Apple optó por ubicar el lector de huellas Touch ID en el botón lateral en lugar del sistema Face ID. Entre sus adiciones más notables destaca la compatibilidad por primera vez con el estuche de accesorios Apple Pencil.

En el aspecto técnico, el iPhone plegable integra el chip A20 Pro, módem C2, un sistema de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles (principal y gran angular) y una cámara frontal de 12 megapíxeles.

El modelo de entrada parte de 256 GB con un precio estimado de 2.000 dólares, pudiendo elevarse hasta los 3.000 dólares en la versión de 2 TB de capacidad.

Para el mercado colombiano, aplicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial de $3.116,47 COP por dólar, el costo base equivale a unos $6'232.940 COP y la versión superior a $9'349.410 COP, cifras de referencia que no incluyen aranceles de importación ni impuestos locales.