El peligro oculto de hacer tu foto de los 80 con ChatGPT: evita esto

Convertir una foto actual en un retrato de los años 80 con ChatGPT se ha convertido en una de las formas más llamativas de experimentar con inteligencia artificial. Basta con cargar una imagen y pedir un cambio de estilo para obtener una fotografía con peinados, ropa, colores y estética inspirados en aquella época.

Sin embargo, antes de subir una fotografía personal, hay un aspecto que muchas personas pasan por alto: qué información contiene esa imagen y qué implicaciones puede tener compartirla con una herramienta de inteligencia artificial.

El resultado puede parecer un simple juego, pero una fotografía no necesariamente contiene únicamente el rostro de una persona. Dependiendo de la imagen, también puede mostrar lugares, documentos, menores de edad, placas de vehículos, objetos personales u otros elementos que permitan obtener información adicional.

Publicidad

Por eso, si quieres hacerte una foto ochentera con ChatGPT, hay algunas precauciones sencillas que pueden ayudarte a reducir riesgos.

Publicidad

Puedes leer: La IA puede llevarte a los años 80: así puedes crear tu propio retrato con ChatGPT

No subas cualquier fotografía para crear tu retrato ochentero

Uno de los errores más comunes es utilizar directamente la fotografía que aparece en la galería del celular sin revisar qué aparece alrededor de la persona.

Antes de cargarla, lo recomendable es observar cuidadosamente la imagen. Si en el fondo aparecen documentos, direcciones, pantallas con información personal, identificaciones, números telefónicos o cualquier otro dato que no quieras compartir, es mejor utilizar otra fotografía o recortarla.

También conviene tener cuidado con las fotografías en las que aparecen otras personas. Una foto familiar puede contener información de terceros que no necesariamente quieres incorporar a una herramienta de inteligencia artificial.

Publicidad

En el caso de una imagen para convertirla en un retrato de los 80, no necesitas mostrar toda la escena. Una fotografía de rostro o medio cuerpo, con un fondo sencillo, puede ser suficiente para conseguir el efecto.

Publicidad

Otro punto importante es revisar la información asociada al archivo. Algunas fotografías pueden conservar metadatos, dependiendo de cómo fueron tomadas, editadas o compartidas.

Aunque la información disponible puede variar según el dispositivo y el archivo, es una buena práctica evitar compartir imágenes que contengan datos que no necesitas entregar para conseguir el resultado que buscas.

La regla es sencilla: si un dato no es necesario para transformar la fotografía, procura que tampoco aparezca en ella.

Además, antes de utilizar cualquier herramienta de IA conviene revisar sus condiciones de uso y sus políticas de privacidad para conocer cómo se manejan los archivos y la información que proporcionas.

Puedes leer: Prompt para fotos estilo estudio fotográfico en Gemini: PASO A PASO

Comparativa visual: a la izquierda, la foto original actual; a la derecha, el resultado transformado por IA para lograr que la foto parezca de los años 80 con un acabado de estudio vintage. Foto: La Kalle /IA

Publicidad

¿Entonces es peligroso hacer una foto de los 80 con ChatGPT?

No necesariamente. El problema no está en el efecto ochentero como tal, sino en subir fotografías sin revisar previamente qué información contienen.

Una imagen sencilla, sin documentos visibles, datos privados ni elementos innecesarios, reduce la cantidad de información que estás compartiendo.

Publicidad

También es importante evitar utilizar fotografías de otras personas sin considerar si tienes autorización para hacerlo, especialmente cuando después pretendes publicar el resultado en redes sociales.

La tendencia de transformar fotografías actuales en imágenes inspiradas en décadas anteriores seguirá siendo atractiva porque permite experimentar con diferentes estilos: desde el cabello voluminoso y las prendas coloridas hasta los fondos típicos de los antiguos estudios fotográficos.

Pero antes de escribir un prompt como “hazme una fotografía de los años 80”, vale la pena detenerse unos segundos y revisar la fotografía original.