El dato oculto de ‘La Bebecita’ que revela su verdadero papel en ‘Los Pachenca’

Nuevos detalles sobre Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, permiten conocer el papel que habría desempeñado dentro de ‘Los Pachenca’ y el movimiento judicial que se produjo horas antes del operativo en La Guajira.

Tarazona, de 19 años, era conocida públicamente por su relación sentimental con Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como uno de los principales jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia citada en los reportes sobre el caso, su papel dentro de la estructura habría ido mucho más allá de ser la pareja del cabecilla.

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Según Noticias Caracol, medio que reveló fotografías recientes de la joven, desde 2022 habría asumido funciones relacionadas con el liderazgo y la logística de una parte de la organización.

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¿Qué papel tenía ‘La Bebecita’ en ‘Los Pachenca’?

Los informes conocidos sobre el caso señalan que Tarazona habría estado vinculada al manejo de recursos destinados al funcionamiento de la estructura y al pago de integrantes del frente que dirigía su pareja.

Su supuesto papel también habría alcanzado aspectos operativos. De acuerdo con los informes de inteligencia mencionados, cuando ‘Bendito Menor’ no estaba presente, ‘La Bebecita’ podía asumir determinadas funciones de mando y transmitir instrucciones a integrantes armados y redes de inteligencia relacionadas con la organización.

Esto convirtió a la joven en una figura que, según esas investigaciones, habría tenido una participación relevante dentro de la estructura.

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Los señalamientos también apuntan a que habría participado en labores relacionadas con la logística de las extorsiones, el manejo de recursos y la adquisición y ocultamiento de armamento en vehículos de alta gama.

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Mientras las autoridades seguían sus movimientos, la pareja mantenía una exposición constante de su relación en redes sociales.

Fotografías y videos mostraban viajes, celebraciones, momentos juntos y demostraciones de afecto. Incluso, recientemente, ‘Bendito Menor’ le habría hecho una propuesta de matrimonio.

Esa exposición resultaba llamativa debido a que ambos eran buscados por las autoridades y permanecían vinculados a una investigación sobre la estructura.

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El giro judicial de ‘La Bebecita’

Uno de los detalles que más atención ha generado alrededor del caso ocurrió apenas unas horas antes del operativo.

Rosa Angélica Tarazona había llegado a un acuerdo con la Fiscalía después de ser imputada por concierto para delinquir. El preacuerdo contemplaba una pena de 36 meses, es decir, tres años, además de una modificación en la forma de participación que se le atribuía dentro de la organización.

La negociación, según la información suministrada, no contemplaba que Tarazona se convirtiera en testigo contra ‘Bendito Menor’ ni contra otros integrantes de ‘Los Pachenca’.

El acuerdo fue legalizado durante una audiencia realizada el 3 de septiembre.

En ese mismo escenario, su defensa solicitaba que la medida de privación de la libertad pudiera cumplirse en su domicilio, argumentando que Tarazona era madre cabeza de familia de tres menores.

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El movimiento judicial tomó especial relevancia por el momento en que ocurrió: poco antes del operativo en el que las autoridades ubicaron a la pareja.

Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, apareció en una audiencia judicial horas antes del operativo en La Guajira. /Foto: redes sociales

¿Qué pasó con ‘La Bebecita’?

De acuerdo con la información suministrada, Tarazona había estado bajo arresto domiciliario y adelantaba la negociación de un preacuerdo con la Fiscalía.

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Sin embargo, habría incumplido esa medida y regresado junto a ‘Bendito Menor’, quien permanecía en la clandestinidad.

Otro elemento que habría sido determinante para ubicar al cabecilla estuvo relacionado con una publicación pública.

‘Bendito Menor’ habría intentado desmentir un rumor sobre su supuesta muerte. Ese movimiento terminó generando información que permitió a los organismos de inteligencia rastrear sus movimientos y confirmar su ubicación, con apoyo de autoridades de Estados Unidos.

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Naín Andrés Pérez Toncel tenía órdenes de captura vigentes y una circular roja de Interpol, según el contexto suministrado sobre el caso.

Las autoridades señalaban al hombre como uno de los principales jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización que tiene presencia en el norte de Colombia.

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Las últimas imágenes de ‘La Bebecita’, reveladas en medio de la información sobre el operativo, volvieron a poner el foco sobre la joven de 19 años y sobre el papel que habría ocupado dentro de la estructura.

Su historia también quedó marcada por el giro judicial que se produjo días antes: mientras avanzaba un preacuerdo con la Fiscalía que contemplaba una condena de 36 meses, su situación cambió al encontrarse nuevamente junto a ‘Bendito Menor’.