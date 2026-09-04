Así eran las parrandas y los lujos que se daban Bendito Menor y La Bebecita

Las parrandas, los vehículos de alta gama, las joyas y los paseos por el Caribe eran algunos de los elementos que aparecían en las publicaciones relacionadas con Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’.

Antes del operativo ocurrido este viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira, Bendito Menor había alcanzado una particular exposición en redes sociales.

Fotografías y videos mostraban recorridos por diferentes lugares de La Guajira, celebraciones con música y escenas en las que presumía parte de los bienes y lujos que lo rodeaban.



La vida que exhibía estaba marcada por una constante presencia de vehículos llamativos, embarcaciones, joyas y grandes cantidades de dinero en efectivo. En varias de esas imágenes también aparecía acompañado por La Bebecita y por integrantes de su esquema de seguridad.

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Fiestas con música en vivo y parrandas vallenatas

Uno de los aspectos que más llamaba la atención en las publicaciones eran las celebraciones.

Bendito Menor y La Bebecita aparecían en medio de parrandas acompañadas por música en vivo, especialmente sonidos relacionados con el vallenato.

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Las reuniones tenían como escenario distintos espacios en los que se podía ver al grupo compartiendo, mientras la música hacía parte central de las celebraciones.

En algunos de los contenidos también aparecían muestras de ostentación, con joyas, dinero y vehículos que reforzaban la imagen de abundancia que Bendito Menor buscaba mostrar públicamente.

Los paseos por el Caribe que presumía en redes sociales

El mar también se convirtió en uno de los escenarios que aparecían en los contenidos relacionados con Bendito Menor.

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Los recorridos en embarcaciones permitían mostrar otra faceta de los lujos que presumía.

Las imágenes estaban acompañadas por paisajes del Caribe y por momentos de celebración junto a personas cercanas.

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Para sus seguidores, este tipo de publicaciones permitía conocer parte de los lugares y actividades que formaban parte de la vida que mostraba en redes sociales.

La exposición era constante y alcanzaba desde los recorridos por Riohacha hasta las celebraciones privadas y los paseos marítimos.

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La Bebecita también aparecía en estas celebraciones

Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, hacía parte de varias de las escenas compartidas alrededor de Bendito Menor.

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La pareja aparecía vinculada a los momentos de celebración y a la vida de lujos que él exhibía públicamente. Su presencia también quedó registrada en contenidos relacionados con viajes, fiestas y reuniones.

Ambos murieron durante el operativo realizado en Riohacha este 4 de septiembre.

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El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Fuerza Pública y, según la información suministrada, contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El operativo ocurrió en una vivienda del barrio Los Olivos, donde se encontraba Bendito Menor.

La intervención terminó con la muerte de Bendito Menor, La Bebecita y dos hombres que, según las autoridades, hacían parte de su esquema de seguridad.