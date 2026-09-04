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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan imágenes de los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo

Revelan imágenes de los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo

Se conocen imágenes de los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, abatidos durante un operativo de la Policía este viernes 4 de septiembre.

Revelan imágenes de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo policial
Alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, abatidos durante un operativo de la Policía en La Guajira.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Nuevas imágenes permiten conocer cómo quedaron alias ‘Bendito Menor’ y alias ‘La Bebecita’ luego del operativo adelantado por la Policía Nacional durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, en el que ambos fueron abatidos.

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Se trata de Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’, quienes eran señalados por las autoridades como integrantes de alto nivel de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).

Las imágenes conocidas después del operativo muestran los cuerpos de ambos tras la intervención de las autoridades.

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El material se conoce mientras avanzan las verificaciones correspondientes para establecer todos los detalles de la operación realizada en La Guajira.

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¿Quién era alias ‘Bendito Menor’?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, ‘Bendito Menor’ tenía bajo su mando aproximadamente 20 hombres armados que estarían vinculados a diferentes actividades ilegales en zonas de influencia de la organización.

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Según la Policía, estos hombres ejecutaban extorsiones contra comerciantes y comunidades, además de ejercer control sobre rutas utilizadas para el narcotráfico.

Las autoridades también señalaban a la estructura de tener infiltración corrupta en entidades públicas y privadas, así como vínculos con el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico.

Por esta razón, la operación que terminó con la muerte de Pérez Toncel fue presentada como un golpe contra uno de los principales cabecillas de esta estructura.

‘La Bebecita’ también murió durante el operativo

Junto a ‘Bendito Menor’ se encontraba su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien también fue abatida.

Tarazona había adquirido notoriedad por su relación con el cabecilla y por las publicaciones que ambos compartían en redes sociales. Sin embargo, las autoridades sostenían que su papel dentro de la organización habría ido mucho más allá de su relación sentimental.

‘La Bebecita’ era señalada de cumplir funciones relacionadas con la logística y el manejo de recursos de la estructura, además de tener participación en actividades de reclutamiento y abastecimiento, según los reportes conocidos.

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Su muerte junto a ‘Bendito Menor’ permite conocer ahora las últimas imágenes de ambos después del operativo realizado por la Policía.

⚠️ Advertencia: imágenes sensibles

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Las siguientes imágenes contienen contenido sensible relacionado con el operativo policial. Se recomienda discreción. La visualización de este material queda bajo responsabilidad del lector.

Los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras el operativo de la Policía en La Guajira.
Los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras el operativo de la Policía en La Guajira.
Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Nain Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’.
Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’.

El mensaje del presidente Abelardo De La Espriella

El operativo también fue destacado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien se refirió a la acción de la Policía contra los dos señalados cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La operación se produjo en medio de las acciones de las autoridades contra las estructuras que mantienen presencia en diferentes zonas de la región Caribe.

Puedes leer: Destapan último video de alias ‘Bendito Menor’ antes de morir; le propuso algo a su pareja

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Las imágenes de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ se conocen horas después del operativo y se suman a la información entregada oficialmente sobre la acción policial.

Las autoridades continúan recopilando elementos para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el procedimiento y confirmar los detalles relacionados con los demás hombres que habrían muerto durante la operación.

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