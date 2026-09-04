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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Destapan último video de alias ‘Bendito Menor’ antes de morir; le propuso algo a su pareja

Destapan último video de alias ‘Bendito Menor’ antes de morir; le propuso algo a su pareja

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que tanto ‘Bendito Menor’ como su pareja fueron abatidos en un operativo en Riohacha.

Collage de fotos de alias Bendito Menor en uniforme camuflado y posando junto a su pareja antes de su fallecimiento.
Revelan el último video subido en la cuenta de TikTok de Bendito Menor junto a su pareja
Fotos: fotos tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Una operación contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, terminó en la madrugada de este viernes 4 de septiembre, luego de varias horas de operativo en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha.

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Tras conocerse el resultado de la operación, comenzó a circular en redes sociales un video que sería una de las últimas publicaciones realizadas por Pérez Toncel. En la grabación aparece junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida popularmente como ‘La Bebesita’ o ‘La Bebecita’, en una playa del Caribe.

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El video muestra al integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada realizando una propuesta de matrimonio a su pareja. En la publicación, Pérez Toncel incluyó un mensaje que decía: “Uno de los días más importantes de mi vida”.

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La grabación comenzó a viralizarse en redes sociales después de que se conociera el resultado del operativo en su contra. Según las autoridades, Rosa Angélica Tarazona también estaría vinculada a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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¿Quién era Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, tenía 26 años y, de acuerdo con los reportes oficiales, figuraba como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y ejercía como jefe del frente Javier Cáceres.

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Las autoridades señalaban que tenía influencia delictiva en zonas de La Guajira, Cesar y Magdalena. Por información que permitiera establecer su paradero se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

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El presidente Abelardo de la Espriella lo había señalado como un objetivo de alto valor. Tras conocerse el resultado del operativo, el mandatario afirmó que 20 días antes de su posesión ya había ordenado iniciar acciones para localizarlo.

La búsqueda de Pérez Toncel se intensificó durante las últimas semanas mediante labores de inteligencia y operaciones coordinadas de la Fuerza Pública.

¿Cómo fue el operativo contra alias ‘Bendito Menor’?

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El operativo se desarrolló durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos, en Riohacha. Según las investigaciones de inteligencia, el inmueble pertenecería a la madre de Naín Andrés Pérez Toncel.

El procedimiento habría comenzado hacia las 11:30 de la noche del jueves y se extendió durante varias horas. En la operación participaron unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión especial de la Dijín proveniente de Bogotá.

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De acuerdo con la información preliminar, además de alias ‘Bendito Menor’, en el procedimiento fueron abatidos Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’ o ‘La Bebecita’, y otros dos hombres que harían parte de su esquema de seguridad.

Alias Bendito Menor con la camiseta de la Selección Colombia y con su pareja
Alias Bendito Menor murió en un operativo en la Guajira
Foto: imagen tomada de redes sociales

Estos últimos fueron identificados preliminarmente por los investigadores como Orlando, alias ‘NN’, y Kevin, alias ‘Casiloco’. Al referirse al resultado de la operación, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó: “No seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro”.

El operativo generó conmoción entre los habitantes del sector de Los Olivos. Los reportes iniciales señalan que Rosa Angélica Tarazona se encontraba en la sala de la vivienda cuando comenzó la intervención de las autoridades.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y confirmar plenamente la identidad de las personas que murieron durante el procedimiento.

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