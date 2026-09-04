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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Sale a la luz detalle clave en caso de personas halladas sin vida en Bogotá; una carta

Sale a la luz detalle clave en caso de personas halladas sin vida en Bogotá; una carta

Vecinos de la unidad residencial Casablanca Sector 4 alertaron a las autoridades porque la familia no había sido vista desde hacía varios días.

Ambulancia del CRUE Bogotá atendiendo la emergencia por el hallazgo de tres personas sin vida en un apartamento del sector Casablanca, Kennedy
Las autoridades de Bogotá atendieron la emergencia en el conjunto residencial Casablanca, Kennedy, donde se investiga el fallecimiento de tres integrantes de una misma familia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Policía de Bogotá conoció este viernes 4 de septiembre el caso de tres integrantes de una familia que fueron encontrados sin vida al interior de un apartamento en la localidad de Kennedy. Junto a los cuerpos fue hallada una carta que podría corresponder a un mensaje de despedida.

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Las autoridades señalaron que el documento, que estaba dirigido al padre de la familia, es uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación para establecer qué ocurrió.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, en la carta se pediría perdón y se haría referencia a una decisión presuntamente tomada por los fallecidos.

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Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el contenido del documento debe ser analizado con prudencia, mientras se verifica su autenticidad y su posible relación directa con el caso.

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El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que en el apartamento fueron encontrados diferentes elementos que ahora son materia de investigación.

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“En el sitio fueron encontrados medicamentos y documentos que permiten inferir unas cartas de despedida”, explicó el oficial a Blu Radio.

Junto a la carta también fueron encontrados varios medicamentos y equipos médicos. Las autoridades investigan estos elementos para determinar si tienen alguna relación con la muerte de las tres personas.

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¿Qué se sabe del hallazgo de los tres cuerpos en Kennedy?

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026, en un apartamento ubicado en el tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial Casablanca Sector 4. Los vecinos habían alertado a las autoridades debido a que la familia no había sido vista desde hacía varios días.

De acuerdo con información de Ojo de la Noche, tras recibir los llamados, uniformados de la Policía Nacional, personal del Cuerpo Oficial de Bomberos y funcionarios de Policía Judicial ingresaron al inmueble.

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Según el reporte inicial, los tres integrantes de la familia se encontraban en pijama, dentro de una habitación, al momento de ser encontrados sin vida.

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Posteriormente, los cuerpos fueron sometidos a los respectivos procedimientos forenses, con el propósito de establecer plenamente sus identidades, las causas de muerte y el momento en que habrían fallecido.

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¿Quiénes serían las víctimas?

Las víctimas pertenecerían a la familia Pinzón. La información preliminar señala que se trataría de María Cristina, de 65 años; Joana, de 38 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 35 años.

No obstante, durante el reporte inicial las autoridades entregaron edades diferentes, por lo que será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar plenamente sus identidades y establecer las circunstancias de las muertes.

Por ahora, las autoridades no han establecido de manera definitiva qué ocurrió dentro del apartamento y esperan los resultados de los procedimientos forenses para avanzar en la investigación.

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