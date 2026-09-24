La verdad detrás de tiroteo en aeropuerto El Dorado de Bogotá; la pelea que desató todo

En la noche del 23 de septiembre se registró un tiroteo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en inmediaciones de la puerta 10 de la terminal aérea. Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo se produjo el enfrentamiento y qué desencadenó la situación.

De acuerdo con información de Noticias Caracol, el tiroteo se habría originado por una confrontación entre taxistas que disputaban la atención de un pasajero en la terminal aérea.

¿Por qué se pelearon dos taxistas en el aeropuerto El Dorado?

Según las autoridades, la discusión pasó de un intercambio verbal a una agresión física. Posteriormente, uno de los taxistas habría desenfundado un arma traumática y realizado varios disparos hacia el piso y en dirección a otros conductores, lo que provocó daños en los vidrios de uno de los vehículos de servicio público.



Ante los disparos y la amenaza del sujeto, integrantes de la Policía aeroportuaria y del esquema de seguridad de un general que se encontraba en el lugar reaccionaron con sus armas de dotación. Esta situación habría desencadenado el intercambio de disparos registrado en el aeropuerto El Dorado.

Después del enfrentamiento, el conductor huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un operativo para localizarlo. A pesar de los disparos, no se reportaron personas heridas.

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Aunque no hubo lesionados, el episodio generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban en la terminal aérea y presenciaron la escena en una zona de alta circulación.

#BOGOTÁ. ​Este es el momento exacto en que se escucharon varias detonaciones en el terminal aéreo, desatando momentos de pánico entre los viajeros. ​En las imágenes se observa la inmediata persecución por parte de la Policía, que metros más adelante logró detener al presunto responsable de iniciar los disparos y quien intentaba darse a la fuga. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 24, 2026

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¿Cómo encontraron al responsable del tiroteo en el aeropuerto?

La revisión de las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado permitió a los investigadores identificar la placa del taxi y hacer seguimiento a la ruta que habría tomado el conductor tras abandonar el sitio de lo ocurrido.

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Mediante un operativo de seguimiento, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en el centro de Bogotá. De acuerdo con la información conocida, durante el procedimiento el hombre negó su participación en los hechos. Sin embargo, la Policía recopiló testimonios y otros elementos que harían parte de la investigación.

El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras se determina su responsabilidad en los hechos y las posibles consecuencias penales.

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El caso fue señalado por las autoridades como un episodio de intolerancia y abrió nuevamente el debate sobre las consecuencias que pueden derivarse de una discusión que escala hasta una confrontación armada.

“Por una carrera puede haber una tragedia”, señalaron desde la Policía al referirse al enfrentamiento y hacer un llamado a la ciudadanía para evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse.

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