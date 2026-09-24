Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LINK: RESULTADOS DEL ICFES
¿CÓMO COTIZAR PENSIÓN?
PAÍSES QUE NO PIDEN VISA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / La verdad detrás de tiroteo en aeropuerto El Dorado de Bogotá; la pelea que desató todo

La verdad detrás de tiroteo en aeropuerto El Dorado de Bogotá; la pelea que desató todo

La situación se presentó en una bahía de taxis del aeropuerto y generó momentos de tensión luego de que se registrara una riña.

Imagen del taxi afectado y la escena tras el tiroteo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá originado por una pelea
Las autoridades investigan la verdad detrás del tiroteo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, desatado tras una fuerte pelea
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @PasaenBogota
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

En la noche del 23 de septiembre se registró un tiroteo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en inmediaciones de la puerta 10 de la terminal aérea. Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo se produjo el enfrentamiento y qué desencadenó la situación.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

De acuerdo con información de Noticias Caracol, el tiroteo se habría originado por una confrontación entre taxistas que disputaban la atención de un pasajero en la terminal aérea.

Últimas noticias

Balacera en el aeropuerto El Dorado: qué habría provocado las detonaciones
Bogotá

Balacera en el aeropuerto El Dorado: revelan qué habría provocado las detonaciones

Calles del centro de Bogotá con ciudadanos caminando bajo un sol radiante y cielo azul despejado, representando el calor urbano.
Bogotá

La verdadera razón por la que Bogotá está viviendo un calor sofocante

¿Por qué se pelearon dos taxistas en el aeropuerto El Dorado?

Según las autoridades, la discusión pasó de un intercambio verbal a una agresión física. Posteriormente, uno de los taxistas habría desenfundado un arma traumática y realizado varios disparos hacia el piso y en dirección a otros conductores, lo que provocó daños en los vidrios de uno de los vehículos de servicio público.

Ante los disparos y la amenaza del sujeto, integrantes de la Policía aeroportuaria y del esquema de seguridad de un general que se encontraba en el lugar reaccionaron con sus armas de dotación. Esta situación habría desencadenado el intercambio de disparos registrado en el aeropuerto El Dorado.

Te puede interesar

Edil hablando sobre el costo de los semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50.
Bogotá

Edil destapa cuánto podrían costar los semáforos de la glorieta de la calle 63 con carrera 50

Calles del centro de Bogotá con ciudadanos caminando bajo un sol radiante y cielo azul despejado, representando el calor urbano.
Bogotá

La verdadera razón por la que Bogotá está viviendo un calor sofocante

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Después del enfrentamiento, el conductor huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un operativo para localizarlo. A pesar de los disparos, no se reportaron personas heridas.

Publicidad

Aunque no hubo lesionados, el episodio generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban en la terminal aérea y presenciaron la escena en una zona de alta circulación.

Publicidad

¿Cómo encontraron al responsable del tiroteo en el aeropuerto?

La revisión de las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado permitió a los investigadores identificar la placa del taxi y hacer seguimiento a la ruta que habría tomado el conductor tras abandonar el sitio de lo ocurrido.

Puedes leer: Encuentran sin vida a dos mujeres en un conjunto de Bogotá; un frasco es clave

Mediante un operativo de seguimiento, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en el centro de Bogotá. De acuerdo con la información conocida, durante el procedimiento el hombre negó su participación en los hechos. Sin embargo, la Policía recopiló testimonios y otros elementos que harían parte de la investigación.

Te puede interesar

Fotomultas en Bogotá 2026: cuáles son las vías que más dinero recaudan
Bogotá

Estas son las tres cámaras de fotomultas que más comparendos imponen en 2026 en Bogotá

Vecinas enfrentadas a golpes y baldazos por el suministro de agua de un carrotanque en la localidad de Suba, Bogotá.
Bogotá

VIDEO: Vecinas se van a golpes por agua en Suba; se dieron baldazos y el carrotanque se marchó

El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras se determina su responsabilidad en los hechos y las posibles consecuencias penales.

Publicidad

El caso fue señalado por las autoridades como un episodio de intolerancia y abrió nuevamente el debate sobre las consecuencias que pueden derivarse de una discusión que escala hasta una confrontación armada.

“Por una carrera puede haber una tragedia”, señalaron desde la Policía al referirse al enfrentamiento y hacer un llamado a la ciudadanía para evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse.

Publicidad

Mira también: Taxista desatado provoca balacera en El Aeropuerto El Dorado

Relacionados

Tiroteo

Aeropuerto El Dorado

Noticias Bogotá