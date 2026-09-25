En el segmento de bebidas alcohólicas importadas en Colombia, las tiendas de descuento han revolucionado el mercado ofreciendo alternativas de calidad a precios muy accesibles.

Si estás buscando una bebida elegante para una ocasión importante pero cuentas con un presupuesto ajustado, el Vino Rosé Quinta Las Cabras 750 ml se ha ganado un espacio destacado entre los consumidores habituales.

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Se trata de el vino gomelo de D1 que cuesta menos de $20.000; muy usado en cenas especiales, gracias a su cuidada presentación, su origen chileno y un perfil sensorial fresco y frutal que se adapta a diversos momentos gastronómicos.

¿Qué características tiene el vino rosado Quinta Las Cabras del D1 y cuánto cuesta?

El Vino Rosé Quinta Las Cabras 750 ml (identificado en el sistema comercial con el código PLU 12000280) se comercializa a un precio público de $18.500 en los puntos de venta de Tiendas D1.

Este producto es un vino rosado importado directamente de Chile, elaborado específicamente en el reconocido Valle de Cachapoal.

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A nivel de composición enológica, destaca por ser un vino de elaboración industrial producido a partir de una ensamblada mezcla de cuatro cepas de uva: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah y Merlot.

Vino rosado Quinta Las Cabras en D1: características, cepas y Registro Invima Foto: D1

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En cuanto a sus notas organolépticas, esta combinación le otorga un perfil aromático y gustativo caracterizado por notas de fresas salvajes, cerezas rojas y pétalos de rosa, complementadas con un sabor fresco y frutoso al paladar.

Respecto a sus especificaciones físicas y comerciales, el producto viene en una presentación de botella con dimensiones de 30 cm de alto por 7 cm de ancho. Además, cumple con la normativa Sanitaria colombiana bajo el Registro Sanitario Invima 2013L-0006699.

Como toda bebida alcohólica, su expendio está prohibido a menores de 18 años y se recuerda que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud.

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¿Cómo servir y acompañar el vino Rosé Quinta Las Cabras en tus cenas especiales?

Para disfrutar al máximo la experiencia que ofrece este vino en tus reuniones o cenas importantes, es fundamental seguir las pautas de conservación y servicio recomendadas en su ficha técnica.

Se sugiere consumirlo a una temperatura de servicio entre 10°C y 12°C, lo que ayuda a resaltar su frescura natural y acentuar sus matices frutales.

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En el ámbito gastronómico, la guía del producto recomienda acompañar este vino rosado con las siguientes opciones de menú:

Aperitivos: resulta una alternativa perfecta para dar la bienvenida a tus invitados antes del plato fuerte.

resulta una alternativa perfecta para dar la bienvenida a tus invitados antes del plato fuerte. Pescados magros: su acidez equilibrada complementa muy bien las carnes blancas de mar o río.

su acidez equilibrada complementa muy bien las carnes blancas de mar o río. Aves: marida adecuadamente con preparaciones a base de pollo o pavo ligero.

marida adecuadamente con preparaciones a base de pollo o pavo ligero. Ensaladas de verano: aporta un toque fresco al combinarse con vegetales de temporada y aderezos suaves.

Esta versatilidad de maridaje es la razón por la que muchos compradores lo eligen como el complemento sofisticado para veladas especiales sin afectar el bolsillo.

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El Whisky Escocés del D1 que cuesta menos de $40.000; su ingrediente clave es la malta

Si además del vino deseas contar con un licor destilado de origen internacional para tu bar en casa, dentro de la oferta de Tiendas D1 resalta el Gaelik Blended Scotch Whisky.

Este destilado importado se vende a un precio de $39.950 en su presentación de 700 ml dentro de la sección de vinos y licores, lo que equivale a un valor por mililitro de $57,07.

Bajo la ficha técnica del código PLU 12002277, este licor está clasificado en la categoría de Blended Scotch Whisky.

Esto significa que su formulación no proviene de un solo tipo de grano, sino de una cuidadosa mezcla de maltas y granos seleccionados por expertos maestros, donde la malta es el ingrediente clave que le proporciona su perfil aromático y suave estructura.

A continuación, se resumen las principales especificaciones técnicas y normas del whisky Gaelik:

Origen y proceso: Es elaborado directamente en Escocia siguiendo métodos tradicionales de la industria escocesa, incluyendo su paso por finas barricas de roble para el añejamiento.

Es elaborado directamente en Escocia siguiendo métodos tradicionales de la industria escocesa, incluyendo su paso por finas barricas de roble para el añejamiento. Graduación alcohólica: Cuenta con un volumen neto de 700 ml y una graduación alcohólica del 40% de volumen de alcohol (40°).

Cuenta con un volumen neto de 700 ml y una graduación alcohólica del 40% de volumen de alcohol (40°). Presentación física: Se comercializa en una botella de vidrio verde de 30 cm de alto por 7 cm de ancho, con etiqueta dorada y detalles oscuros que destacan la marca Gaelik y sus 40° de alcohol.

Se comercializa en una botella de vidrio verde de 30 cm de alto por 7 cm de ancho, con etiqueta dorada y detalles oscuros que destacan la marca Gaelik y sus 40° de alcohol. Registro legal: Posee la debida autorización de comercialización en Colombia a través del Registro Sanitario Invima 2019L-0010216.

Whisky Escocés Gaelik de D1: precio, características y graduación alcohólica Foto: D1