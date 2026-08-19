Adiós a querida cadena de supermercados en Colombia; competencia de Ara y Tiendas D1

Si eres de los que buscaba rapidez y cercanía para tus compras del día a día, seguramente conociste o utilizaste los servicios de Spid.

Sin embargo, el panorama del comercio minorista en Colombia acaba de dar un giro importante: la cadena de tiendas de conveniencia ha cerrado todas sus sedes en el país.

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Esta decisión, confirmada por el conglomerado chileno Cencosud, marca el final de una apuesta que buscaba competir en un sector donde la presión por los precios bajos y la eficiencia logística es cada vez más asfixiante.



A continuación, te cuento los detalles de este movimiento estratégico y qué significa para ti como consumidor.

¿Por qué cerraron todas las tiendas Spid en Colombia?

La razón principal detrás de esta despedida es la intensa competencia en el mercado de retail nacional. Desde hace casi dos décadas, la llegada del modelo hard discount o de precios bajos transformó profundamente tus hábitos de consumo.

Marcas como Tiendas D1, Ara e Ísimo, junto a competidores de conveniencia como OXXO, han creado un entorno sumamente agresivo.

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Spid llegó al país en 2021 con una propuesta clara: tiendas compactas de entre 100 y 200 metros cuadrados, ubicadas en zonas de alto tráfico y con una promesa de servicio a domicilio en menos de 30 minutos.

A pesar de esta agilidad, la presión del sector obligó a Cencosud a reestructurar su enfoque. Según la compañía, el cierre de Spid es parte de un proceso de fortalecimiento y consolidación de su operación en Colombia, donde busca integrar su negocio alrededor de sus marcas más estratégicas.

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Es importante que sepas que Spid no es la única que ha tenido que dar un paso al costado.

En este auge del retail, otras marcas icónicas como Colsubsidio, Merqueo, Almacenes TÍA, LEY, YEP y Justo y Bueno también han desaparecido del mercado colombiano por razones similares.

¿Qué pasará con Jumbo, Metro y Easy tras el cierre de Spid?

Si te preocupa el futuro de los demás supermercados del grupo, puedes estar tranquilo. Cencosud ha dejado claro que el fin de Spid busca, precisamente, potenciar la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro.

La multinacional quiere enfocar sus esfuerzos en estas marcas principales para competir mejor contra otros grandes jugadores como Almacenes Éxito y Olímpica.

De hecho, los planes de crecimiento de la compañía continúan. Durante la entrega de resultados de 2025, el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, destacó que siguen ejecutando su plan estratégico para lograr un crecimiento rentable y un ecosistema retail más eficiente.

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Como prueba de ello, mientras Spid cierra sus puertas, la marca inauguró recientemente un nuevo Jumbo en El Vergel, en la ciudad de Ibagué.

Este ajuste operativo muestra que el grupo chileno prefiere rentabilizar sus activos y profundizar en el desarrollo de sus marcas consolidadas en lugar de dispersar esfuerzos en formatos que no lograron la solidez esperada frente a los gigantes del descuento.

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Así, aunque te despidas de los locales de Spid, verás una apuesta más fuerte por los hipermercados y tiendas de mejoramiento del hogar que ya conoces.