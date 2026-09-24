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La Kalle  / En Casa  / Este es el truco para mejorar la cocción de la carne en un asado; usa cubos de hielo

Este es el truco para mejorar la cocción de la carne en un asado; usa cubos de hielo

El método combina el frío y el calor para mejorar la cocción y la higiene de la carne, logrando mejores resultados durante un asado.

Persona usando pinzas para colocar cubos de hielo sobre el carbón en una parrilla para mejorar la cocción de la carne en un asado.
El uso de cubos de hielo es parte de un truco viral para regular el fuego y mejorar la cocción de la carne en el asado.
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Una de las tradiciones más comunes en Colombia es hacer un asado, ya sea para compartir un rato en familia o disfrutar con amigos. Por lo cual, antes de encender la parrilla y disponer los alimentos, es normal realizar una limpieza de la superficie de cocción.

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Tradicionalmente, las personas recurren al uso de frutas cítricas como el limón o a diferentes productos de limpieza para retirar la suciedad. No obstante, existe un método casero que consiste en utilizar cubos de hielo sobre la parrilla caliente.

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¿Por qué usan cubos de hielo antes de cocinar la comida en un asado?

El principio físico detrás del uso de cubos de hielo está relacionado con el cambio brusco de temperatura y la generación de vapor. Cuando una parrilla caliente entra en contacto con el hielo, se produce un cambio térmico que puede contribuir a aflojar la grasa y los restos de comida adheridos a la superficie metálica.

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A medida que el cubo de hielo se derrite debido al calor de la parrilla, se genera vapor de agua. La combinación del vapor y el cambio de temperatura puede facilitar el desprendimiento de la suciedad incrustada en los hierros.

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¿Qué beneficios tiene usar cubos de hielo en el asador?

La utilización de cubos de hielo puede facilitar la limpieza de la parrilla antes de cocinar la carne. El vapor generado por el contacto con la superficie caliente ayuda a aflojar residuos acumulados y facilita su posterior remoción.

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Además, retirar restos de grasa y alimentos de preparaciones anteriores puede disminuir la posibilidad de que los nuevos cortes se adhieran a la superficie. También puede contribuir a evitar que residuos carbonizados interfieran con la cocción o afecten el sabor de los alimentos.

Paso a paso para poner los cubos de hielo en el asador

  1. Aseo previo en frío: limpiar la parrilla cuando todavía esté fría para retirar los residuos más grandes
  2. Calentar la superficie: encender la parrilla y esperar a que los hierros alcancen la temperatura adecuada
  3. Utilizar utensilios de seguridad: manipular los cubos de hielo con una pinza adecuada para evitar el contacto con la superficie caliente
  4. Aplicar el hielo: deslizar cuidadosamente el cubo sobre los hierros calientes para que el calor provoque su derretimiento y genere vapor.
  5. Esperar unos segundos: permitir que el vapor actúe sobre la grasa y los residuos adheridos a la superficie.
  6. Retirar los residuos: utilizar un cepillo apropiado para parrillas y eliminar las partículas que se hayan desprendido.
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