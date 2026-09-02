Cambio en TransMilenio en rutas Bogotá - Soacha; así influirá en tus tiempos de viaje

Si eres una de las miles de personas que diariamente se desplaza entre el sur de Bogotá y el municipio de Soacha, esta información es de tu completo interés.

TransMilenio, el operador oficial del sistema de transporte público de la capital, ha implementado una serie de modificaciones operativas de gran relevancia.

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Estos cambios entraron en funcionamiento desde el sábado 29 de agosto y tienen como principal objetivo mejorar de forma significativa tu experiencia de viaje cotidiana.



De acuerdo con lo informado por la entidad pública, estas medidas no se tomaron al azar. Se basan en detallados análisis técnicos y estudios previos sobre la operación en este importante corredor vial del sur de la ciudad.



Con esto, TransMilenio busca que tus trayectos de ida y vuelta sean mucho más directos, optimizar la conexión general entre ambos puntos geográficos, ahorrarte tiempo valioso en cada traslado y brindarte una claridad mucho mayor en el momento en que necesites identificar las rutas que vas a abordar.

Las novedades principales giran en torno a dos ejes: un importante cambio en la nomenclatura de identificación de los buses y el estreno de una nueva ruta de servicio.

¿Cuáles son los cambios de letras en las rutas de TransMilenio a Soacha?

Uno de los ajustes más notorios que debes tener en cuenta al salir a tomar el transporte público es el cambio de nomenclatura en los servicios.

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A partir de la fecha de inicio de estas medidas, los buses que tienen como destino final el municipio de Soacha ya no se identificarán con la tradicional letra G; ahora pasarán a distinguirse con la letra S.

La intención detrás de esta modificación es que puedas identificar con total claridad y rapidez cuáles son los buses que se dirigen específicamente hacia esta zona vecina.

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Este cambio en la nomenclatura cobija directamente a todos aquellos servicios y trayectos que realizan paradas o transitan por estaciones clave del sur. Específicamente, afectará las rutas que pasan por los puntos de:

Bosa

La Despensa

León XIII

Terreros – Hospital Cardiovascular

San Mateo

De esta manera, si tu destino cotidiano incluye alguna de estas paradas o si vives en Soacha, deberás empezar a buscar la letra S en las pantallas de los articulados en lugar de la G que solías utilizar habitualmente.

Este ajuste visual te permitirá ahorrar tiempo y evitar confusiones molestas antes de subirte al bus.

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¿Cómo funciona la nueva ruta K53 - G53 entre el Portal Sur y el Portal El Dorado?

La otra gran novedad de esta actualización en el sistema de transporte es la inauguración de un servicio completamente nuevo: la ruta K53 - G53.

Si necesitas movilizarte de manera constante entre el occidente y el sur de Bogotá, esta noticia te interesa, ya que representa una solución directa para tus necesidades de transporte.

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El principal atractivo de este servicio es que garantiza la conexión directa entre el Portal Sur y el Portal El Dorado, permitiéndote viajar cómodamente y sin necesidad de realizar transbordos en estaciones intermedias.

El trayecto planificado para esta ruta contempla un recorrido estratégico que inicia en la NQS Sur, continúa su paso por la NQS, toma la Calle 26 y finaliza conectando con el occidente de Bogotá.

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Gracias a la puesta en marcha de este servicio directo, TransMilenio no solo reduce el número de paradas innecesarias para quienes realizan este largo recorrido, sino que además te ofrece un viaje directo y cómodo que te ayudará a optimizar tus traslados diarios entre estos dos extremos de la ciudad.

