La IA no se guarda nada: Este es el barrio más 'cool' de Bogotá y este el más 'nea'

Bogotá es una ciudad de contrastes brutales. No se puede medir con la misma vara un sector residencial del norte con la vibrante y caótica energía del sur o del centro. Por eso, al preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google sobre los extremos de la identidad bogotana, la respuesta divide el mapa en dos categorías definitivas: el barrio más cool para vivir es Chapinero Alto, mientras que el barrio más nea (ñero) y popular es El Restrepo.

Ambos sectores representan la esencia de la capital, pero desde dos galaxias culturales completamente diferentes.

Chapinero Alto: El epicentro de lo 'cool' y lo hipster

Para la Inteligencia Artificial, Chapinero Alto se corona como el barrio más cool debido a su capacidad de atraer a nómadas digitales, artistas, universitarios y extranjeros.



Este sector, conocido coloquialmente como el "Chapihills", destaca por su arquitectura de ladrillo a la vista, sus calles empinadas adornadas con grafitis estéticos y su interminable oferta cultural.



Puedes leer: Temblor en Bogotá: por qué en el norte y Suba se sienten más los sismos que en el sur

Vivir en esta zona significa tener a la mano las mejores cafeterías de especialidad, restaurantes de autor, librerías independientes y una vida nocturna diversa y abierta. Lo cool de este barrio radica en su ambiente cosmopolita y descomplicado, donde el diseño independiente y la conciencia ambiental dictan el estilo de vida diario.

Publicidad

El Restrepo: La cuna de lo 'nea' (ñero) y la cultura popular

En el otro extremo del espectro, la IA identifica a El Restrepo (y las zonas comerciales del centro-sur) como el barrio más nea o ñero de Bogotá.

Lejos de ser un término despectivo, en el contexto urbano actual "lo nea" y "lo ñero" representan la cultura popular pura, el comercio pesado, la música a todo volumen en las aceras y la jerga callejera que define al bogotano de a pie.

Publicidad

El Restrepo es famoso por ser el corazón de la industria del calzado y la marroquinería. Sus calles se caracterizan por el bullicio constante, los vendedores ambulantes, los piqueteaderos tradicionales y las plazas de mercado vivas. Vivir aquí o recorrer sus cuadras es sumergirse en la Bogotá trabajadora, ruidosa, despierta y frenética; un lugar donde no hay espacio para la pretensión estética de los barrios del norte.

Los 5 barrios más 'cool' de Bogotá (El circuito hipster y bohemio)

Estos sectores lideran las búsquedas de los jóvenes profesionales, artistas y extranjeros debido a su oferta gastronómica, seguridad relativa y diseño urbano:



Chapinero Alto: Es el rey indiscutible de lo alternativo. Destaca por sus calles empinadas, edificios de ladrillo, restaurantes de autor y una comunidad diversa y abierta.

Es el rey indiscutible de lo alternativo. Destaca por sus calles empinadas, edificios de ladrillo, restaurantes de autor y una comunidad diversa y abierta. Quinta Camacho: Famoso por sus casas de estilo Tudor inglés. Hoy en día es el epicentro de las mejores cafeterías de especialidad, galerías de arte y librerías ocultas de la ciudad.

Famoso por sus casas de estilo Tudor inglés. Hoy en día es el epicentro de las mejores cafeterías de especialidad, galerías de arte y librerías ocultas de la ciudad. San Felipe: El distrito artístico por excelencia. Sus antiguas bodegas y casas residenciales se han transformado en talleres de pintores, galerías contemporáneas y cervecerías artesanales.

El distrito artístico por excelencia. Sus antiguas bodegas y casas residenciales se han transformado en talleres de pintores, galerías contemporáneas y cervecerías artesanales. La Macarena: Un barrio bohemio incrustado en el centro. Su "Zona M" ofrece una oferta gastronómica internacional envidiable, rodeada de torres residenciales icónicas y un ambiente intelectual.

Un barrio bohemio incrustado en el centro. Su "Zona M" ofrece una oferta gastronómica internacional envidiable, rodeada de torres residenciales icónicas y un ambiente intelectual. Usaquén (Casco Urbano): El equilibrio perfecto entre tradición colonial y modernidad. Su famoso mercado de pulgas dominical y sus bares de jazz lo mantienen como un clásico imperdible.

Puedes leer: Este es el colegio más puppy de Colombia; la pensión pasa de $5 millones y está en Bogotá

Los 5 barrios más 'neas' / 'ñeros' de Bogotá (La cuna de la cultura popular)

Lejos de la pretensión estética, estos barrios representan la Bogotá trabajadora, ruidosa y comercial. Son el corazón de la jerga callejera, los sistemas de sonido en los andenes y la economía pesada de la ciudad:

