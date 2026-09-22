Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LUIS ALFONSO ANTES DE LA FAMA
ENFERMEDAD DE YAMID AMAT
GOBIERNO ELIMINA COPAGO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / La IA no se guarda nada: Este es el barrio más 'cool' de Bogotá y este el más 'nea'

La IA no se guarda nada: Este es el barrio más 'cool' de Bogotá y este el más 'nea'

Descubre cuáles son los barrios más cool y más neas (ñeros) de Bogotá para vivir según la Inteligencia Artificial. Dos contrastes radicales de la capital.

Imagen dividida en dos: a la izquierda una calle moderna de Chapinero Alto; a la derecha el bullicio comercial de El Restrepo en Bogotá.
La IA no se guarda nada: Este es el barrio más 'cool' de Bogotá y este el más 'nea' (ñero)
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Bogotá es una ciudad de contrastes brutales. No se puede medir con la misma vara un sector residencial del norte con la vibrante y caótica energía del sur o del centro. Por eso, al preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google sobre los extremos de la identidad bogotana, la respuesta divide el mapa en dos categorías definitivas: el barrio más cool para vivir es Chapinero Alto, mientras que el barrio más nea (ñero) y popular es El Restrepo.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Ambos sectores representan la esencia de la capital, pero desde dos galaxias culturales completamente diferentes.

Últimas noticias

Edil hablando sobre el costo de los semáforos en la glorieta de la calle 63 con carrera 50.
Bogotá

Edil destapa cuánto podrían costar los semáforos de la glorieta de la calle 63 con carrera 50

Una hamburguesa premium de pollo frito crujiente con salsa derretida del festival Pollo Week 2026.
Bogotá

Pollo Week 2026: 5 platos de Tulio Recomienda que tienes que probar antes de que acabe

Chapinero Alto: El epicentro de lo 'cool' y lo hipster

Para la Inteligencia Artificial, Chapinero Alto se corona como el barrio más cool debido a su capacidad de atraer a nómadas digitales, artistas, universitarios y extranjeros.

Este sector, conocido coloquialmente como el "Chapihills", destaca por su arquitectura de ladrillo a la vista, sus calles empinadas adornadas con grafitis estéticos y su interminable oferta cultural.

Puedes leer: Temblor en Bogotá: por qué en el norte y Suba se sienten más los sismos que en el sur

Vivir en esta zona significa tener a la mano las mejores cafeterías de especialidad, restaurantes de autor, librerías independientes y una vida nocturna diversa y abierta. Lo cool de este barrio radica en su ambiente cosmopolita y descomplicado, donde el diseño independiente y la conciencia ambiental dictan el estilo de vida diario.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Pacientes recibiendo atención en centro de salud en Colombia tras anuncio de exención de copagos para damnificados
Nación

¿Salud sin costo en Colombia? Gobierno elimina pago de la cuota moderadora en tu EPS

Mapa de Colombia señalando el enjambre de sismos en Chaparral, Tolima, y su posible relación con el terremoto del 10 de agosto según el SGC.
Nación

¿Los temblores en Chaparral tienen relación con el terremoto del 10 de agosto? Esto dice el SGC

Publicidad

El Restrepo: La cuna de lo 'nea' (ñero) y la cultura popular

En el otro extremo del espectro, la IA identifica a El Restrepo (y las zonas comerciales del centro-sur) como el barrio más nea o ñero de Bogotá.

Lejos de ser un término despectivo, en el contexto urbano actual "lo nea" y "lo ñero" representan la cultura popular pura, el comercio pesado, la música a todo volumen en las aceras y la jerga callejera que define al bogotano de a pie.

Publicidad

El Restrepo es famoso por ser el corazón de la industria del calzado y la marroquinería. Sus calles se caracterizan por el bullicio constante, los vendedores ambulantes, los piqueteaderos tradicionales y las plazas de mercado vivas. Vivir aquí o recorrer sus cuadras es sumergirse en la Bogotá trabajadora, ruidosa, despierta y frenética; un lugar donde no hay espacio para la pretensión estética de los barrios del norte.

Los 5 barrios más 'cool' de Bogotá (El circuito hipster y bohemio)

Estos sectores lideran las búsquedas de los jóvenes profesionales, artistas y extranjeros debido a su oferta gastronómica, seguridad relativa y diseño urbano:

  • Chapinero Alto: Es el rey indiscutible de lo alternativo. Destaca por sus calles empinadas, edificios de ladrillo, restaurantes de autor y una comunidad diversa y abierta.
  • Quinta Camacho: Famoso por sus casas de estilo Tudor inglés. Hoy en día es el epicentro de las mejores cafeterías de especialidad, galerías de arte y librerías ocultas de la ciudad.
  • San Felipe: El distrito artístico por excelencia. Sus antiguas bodegas y casas residenciales se han transformado en talleres de pintores, galerías contemporáneas y cervecerías artesanales.
  • La Macarena: Un barrio bohemio incrustado en el centro. Su "Zona M" ofrece una oferta gastronómica internacional envidiable, rodeada de torres residenciales icónicas y un ambiente intelectual.
  • Usaquén (Casco Urbano): El equilibrio perfecto entre tradición colonial y modernidad. Su famoso mercado de pulgas dominical y sus bares de jazz lo mantienen como un clásico imperdible.

Puedes leer: Este es el colegio más puppy de Colombia; la pensión pasa de $5 millones y está en Bogotá

Los 5 barrios más 'neas' / 'ñeros' de Bogotá (La cuna de la cultura popular)

Lejos de la pretensión estética, estos barrios representan la Bogotá trabajadora, ruidosa y comercial. Son el corazón de la jerga callejera, los sistemas de sonido en los andenes y la economía pesada de la ciudad:

  • El Restrepo: El templo del calzado y la cultura popular del sur. Es un hervidero constante de comercio, piqueteaderos tradicionales y dinámicas de barrio de toda la vida.
  • San Victorino: El núcleo comercial de Colombia. Caótico, frenético y lleno de vida, es el epicentro de los "madrugones" y donde la cultura callejera se respira en cada esquina.
  • Venecia: Famoso por su activa e intensa vida nocturna comercial. Es un punto de referencia del sur de la ciudad donde la música a todo volumen y el movimiento nunca se detienen.
  • Las Cruces: Uno de los barrios más antiguos y tradicionales del centro-sur. Es cuna de la escena del hip-hop bogotano y de una fuerte identidad de asfalto y cultura urbana subterránea.
  • Kennedy Central: Una ciudad dentro de la ciudad. Su zona rosa popular, plazas de mercado y gigantesco movimiento comercial lo consolidan como un referente de la estética nea en el occidente.
Relacionados

Bogotá

Noticias Bogotá

Vivienda