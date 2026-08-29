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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / VIDEO: Mujer fue grabada mientras golpeaba a un niño que le suplicaba que no lo agrediera

VIDEO: Mujer fue grabada mientras golpeaba a un niño que le suplicaba que no lo agrediera

El video, grabado en Kennedy, generó indignación en redes sociales, donde usuarios hicieron un llamado a identificar a la responsable y proteger al menor.

Capturas de cámara de seguridad que muestran a una mujer enfrentando y agrediendo a un menor en una acera residencial.
Fotogramas del video de seguridad en el que se observa la agresión de una mujer a un menor de edad en Kennedy
Foto: pantallazos tomados de @PasaenBogota
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Un indignante video captado en plena vía pública de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se ha vuelto viral en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer que camina junto a dos menores mientras empuja un coche de bebé.

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En un momento de la grabación, la mujer arroja un objeto hacia uno de los niños y posteriormente se acerca al menor para agredirlo física y verbalmente. En el video se observa cómo la mujer le propina varias patadas al pequeño mientras se encuentran en una calle de este sector de la capital.

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Ante las agresiones, el niño grita desesperadamente y suplica que la mujer se detenga. Al final de la grabación, el niño aparece de rodillas frente a ella. Algunos vecinos que escucharon sus gritos y llanto le reclamaron desde las ventanas de sus viviendas para intentar detener la situación.

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Además de las imágenes, en el video se escuchan testimonios de habitantes de la zona que aseguran que la mujer también habría golpeado la cabeza del niño contra un muro. Esta versión, sin embargo, deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.

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¿Dónde ocurrió la agresión al menor grabada en video?

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La agresión ocurrió en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Hasta el momento, la dirección exacta del lugar donde sucedieron los hechos no ha sido divulgada públicamente.

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La identidad de la mujer y su relación con el menor también se desconocen. Estos elementos serán determinantes para establecer el contexto de lo ocurrido y determinar si existe algún vínculo familiar entre ambos.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el video de Kennedy?

Las imágenes generaron indignación entre loscibernautas, quienes expresaron su rechazo a la agresión y pidieron identificar a la responsable para garantizar la protección del menor.

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Uno de los usuarios manifestó su indignación: “Ay, qué dolor esto, ningún niño debería pasar por esto, horrible”.

Otros internautas recordaron la responsabilidad de la sociedad frente a la protección de los menores. “Todos estamos obligados a ser garantes de los derechos y la protección de niños, niñas y adolescentes”, señaló otro usuario. Por otro lado, algunos ciudadanos también pidieron colaboración para establecer el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. En X, una persona escribió: “La persona que grabó está obligada a decir la dirección de los hechos”.

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El caso se conoce en medio de una problemática que continúa generando preocupación en Bogotá. Durante enero de 2026, el ICBF recibió 3.106 solicitudes relacionadas con presuntas amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en la capital. De ese total, 1.788 correspondieron a reportes de violencia física, psicológica y/o negligencia

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