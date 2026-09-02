Arturo Calle ofrece ayuda a María Consuelo Córdoba para comprar casa

Arturo Calle ofreció apoyo económico a María Consuelo Córdoba después de conocer su situación y escuchar el pedido que la mujer hizo públicamente tras más de dos décadas enfrentando graves complicaciones de salud.

La mujer lleva más de 26 años enfrentando complicaciones de salud después de ser víctima de un ataque con ácido en Bogotá.



Desde entonces, según la información entregada sobre su caso, ha tenido que someterse a más de 80 cirugías en el rostro y ha permanecido hospitalizada durante más de tres años consecutivos.

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Tras conocer el caso, Arturo Calle manifestó su intención de aportar económicamente para la compra de una casa para María Consuelo Córdoba.

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El empresario también hizo un llamado para que otras personas puedan sumarse con donaciones y contribuir a conseguir el dinero necesario para adquirir la vivienda.

El caso de María Consuelo Córdoba volvió a ser noticia después de que ella hablara públicamente sobre su estado y solicitara la posibilidad de acceder a la eutanasia.

La mujer ha explicado que su situación de salud se ha extendido durante más de 26 años y que, en ese periodo, ha pasado por numerosas intervenciones médicas.

Entre los datos conocidos sobre su historia se encuentran las más de 80 cirugías en su rostro y el prolongado periodo de hospitalización que ha tenido que afrontar.

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Su petición generó nuevamente atención sobre su caso y llevó a que distintas personas conocieran las condiciones en las que se encuentra.

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Capital Salud respondió al caso

Mientras la situación de Córdoba tomó fuerza públicamente, Capital Salud también se pronunció sobre la atención que recibe la paciente.

La EPS aseguró que mantiene su acompañamiento y que continuará garantizando la atención correspondiente.

“Se garantizará su atención”, señaló Capital Salud en el comunicado divulgado tras conocerse las declaraciones de Córdoba.

La entidad explicó además que estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información que había sido difundida.

“Frente a las afirmaciones difundidas recientemente, la EPS estableció comunicación directa con la usuaria para conocer de primera mano su situación y verificar la información”, indicó Capital Salud.