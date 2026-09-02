Esto pasó con el exesposo de María Consuelo Córdoba, a quien ella acusa de arrojarle ácido

María Consuelo Córdoba volvió a estar en el centro de la conversación nacional después de contar públicamente las difíciles condiciones en las que vive, más de dos décadas después del ataque con ácido que, según su relato, sufrió a manos de quien entonces era su esposo.

La mujer, de 58 años, recordó que todo ocurrió en el año 2000, cuando había llegado a Bogotá desde Istmina, Chocó, con la intención de trabajar y quedarse en la capital.



Una decisión que, de acuerdo con su testimonio, provocó la reacción de su pareja de entonces.

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Córdoba ha contado que una noche el hombre llegó hasta su vivienda y que, cuando ella abrió la puerta, le arrojó una sustancia que posteriormente identificó como ácido.

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“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido”, relató la mujer al recordar aquel momento.

El ataque le provocó graves lesiones, especialmente en el rostro, y desde entonces comenzó un extenso proceso médico que, según su propio testimonio, ha incluido más de 80 cirugías y varios periodos de hospitalización que, sumados, superaron los tres años.

Ahora, la historia vuelve a generar atención por una petición que María Consuelo ha hecho públicamente: acceder a la eutanasia debido al sufrimiento y las condiciones que enfrenta actualmente.

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Capital Salud confirmó que la mujer ya cuenta con autorización para el procedimiento desde hace cuatro años, por lo que, según la entidad, no está pendiente de una nueva aprobación para acceder a él.

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¿Qué pasó con el exesposo de María Consuelo Córdoba?

La propia María Consuelo Córdoba contó recientemente qué sabe sobre el hombre al que señala como responsable del ataque ocurrido en el año 2000.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, la mujer explicó que sabe que su exesposo está libre y que actualmente vive en la Costa. También señaló que él hizo su vida junto a otra familia.

Es decir, después de aquel episodio que cambió por completo la vida de María Consuelo, ambos tomaron caminos diferentes y, según el relato de ella, el hombre continuó con su vida lejos de Bogotá.

Córdoba también contó que su única hija vive actualmente en Suiza. La mujer manifestó además que no cuenta con más familiares en Bogotá, un dato que permite entender parte de las dificultades que enfrenta actualmente en la capital.

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Su situación cotidiana, según ha relatado, continúa marcada por las secuelas que le dejó el ataque. Debe utilizar una máscara para cubrir su rostro y tiene dos tubos que sobresalen de su nariz y que necesita para poder respirar.

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A pesar de las numerosas intervenciones a las que se ha sometido durante estos años, María Consuelo asegura que su calidad de vida no ha mejorado como esperaba.

El caso también puso nuevamente la atención sobre lo ocurrido aquella noche en el año 2000.

María Consuelo ha explicado que inicialmente no sabía qué sustancia le habían arrojado. En medio de las lesiones, intentó aliviar las quemaduras con agua, pero posteriormente entendió que esto había empeorado la situación.

María Consuelo Córdoba lleva 26 años enfrentando las secuelas del ataque con ácido y ha tenido 87 intervenciones quirúrgicas. /Foto: redes sociales

La autorización para la eutanasia ya existe

Ante la repercusión que tuvieron las declaraciones de María Consuelo, Capital Salud informó que estableció comunicación directa con ella para conocer su situación y revisar la información relacionada con su solicitud.

La EPS aseguró que Córdoba “desde hace cuatro años cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia”.

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Con esta aclaración, Capital Salud precisó que actualmente la mujer no se encuentra esperando una nueva autorización para poder acceder al procedimiento.