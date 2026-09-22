Pánico y expectativa por videos de aviones Kfir: ¿Por qué sobrevuelan el Caribe colombiano?

Un fuerte estruendo en el cielo sorprendió durante la tarde de este martes 22 de septiembre a habitantes de Barranquilla y Santa Marta, donde varios ciudadanos grabaron el paso de aviones Kfir a baja altura sobre diferentes sectores. Los videos rápidamente se hicieron virales en redes sociales y generaron preguntas sobre la presencia de estas aeronaves militares en la Costa Caribe.

En las grabaciones se observa el paso veloz de al menos cuatro aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana, cuyo ruido llamó especialmente la atención de quienes se encontraban en zonas residenciales. La situación llevó a que muchos se preguntaran por qué estaban volando los Kfir sobre Barranquilla y Santa Marta y si su presencia estaba relacionada con las alteraciones del orden público registradas en el departamento del Magdalena.

También surgieron dudas sobre si las aeronaves estaban realizando algún tipo de ataque o si se trataba de bombardeos en la Sierra Nevada de Santa Marta.



¿Por qué los aviones Kfir están sobrevolando Barranquilla y Santa Marta?

El IAI Kfir es una aeronave militar de combate y ataque multipropósito utilizada por la Fuerza Aérea Colombiana. Se trata de un avión supersónico que, por sus características, puede desplazarse a gran velocidad y generar un fuerte impacto sonoro durante sus sobrevuelos.



De acuerdo con la información suministrada, la presencia de los aviones Kfir en la Costa Caribe estaría relacionada con las operaciones militares desplegadas tras la alteración del orden público en el Magdalena.

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El despliegue se produjo en medio de una situación de tensión generada por bloqueos de vías y la quema de vehículos de servicio público, hechos atribuidos al grupo ilegal ACSN, conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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En este contexto, los sobrevuelos de las aeronaves militares tendrían como propósito reforzar las labores de vigilancia, control territorial y disuasión en diferentes zonas de la región.

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¿Hay bombardeos de aviones Kfir en Santa Marta?

Aunque el paso de los aviones Kfir generó preocupación entre algunos habitantes por el fuerte ruido y la baja altura a la que fueron vistos, la información suministrada señala que no se estarían realizando bombardeos sobre las zonas urbanas de Barranquilla o Santa Marta.

Las aeronaves estarían respaldando desde el aire las operaciones que adelantan las autoridades en tierra, particularmente en sectores rurales del Magdalena como Guachaca y Quebrada del Sol.

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Las misiones mencionadas corresponden a labores de reconocimiento, vigilancia del espacio aéreo y presencia disuasiva, en medio del despliegue de seguridad que se mantiene en la zona.

Por eso, los videos de los aviones Kfir sobre Santa Marta y Barranquilla corresponden a una operación militar que llamó la atención de los ciudadanos debido a la presencia de varias aeronaves y al fuerte estruendo que produjeron durante su paso.

El patrullaje aéreo hace parte del dispositivo desplegado en la región para apoyar las operaciones terrestres y mantener el control en sectores afectados por la alteración del orden público.

Ahora en la Sama pic.twitter.com/s382faEZZG — Guillerod (@guillerodph) September 22, 2026

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#EnVideo | Aviones Kfir de la Fuerza Aérea sobrevolaron Barranquilla rumbo a Santa Marta tras orden de militarizar la capital del Magdalena ➡️ https://t.co/KHjmisWF8m pic.twitter.com/GjYnUakbum — EL HERALDO (@elheraldoco) September 22, 2026

Los aviones caza Kfir de la @FuerzaAereaCol surcan el cielo del Caribe y fortalecen la seguridad en Magdalena y La Guajira.



Con sus capacidades de vigilancia e interdicción aérea, estas aeronaves realizan misiones sobre puntos estratégicos y la zona urbana de Santa Marta.



Desde… pic.twitter.com/Dqem6L4e56 — Mindefensa (@mindefensa) September 23, 2026